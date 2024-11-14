民營金控首家！永豐金總座表態跟進公股行庫 停止投放非實名制廣告

寫下民營金控第一家。永豐金控（2890）總經理朱士廷14日宣布，跟進公股行庫腳步，暫停非實名制平台投放廣告，宣布配合政府政策，從永豐金控母公司開始到旗下所有子公司都全力支持，成為首家表態跟進防詐的民營金控。

金管會14日指出，銀行公會理事長提出暫停非實名制社群網站刊登廣告投放，公股行庫先行。

朱士廷14日在法人說明會上，指出永豐金控旗下子公司，包括銀行、證券、投信、投顧都會全力支持，不投放非實名制社群平台廣告，上午警政署也召開會議，各金融業公會理事長都支持這個作法，永豐金也將全體動員，一起配合。

朱士廷指出，根據165反詐騙專線的統計，從今年11月1日至6日為止，國內民眾被騙檢舉件數有3,623件，總金額23億9,000萬元，等於每天被騙金額為4億元，顯示國內詐騙仍相當猖獗。