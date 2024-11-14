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響應亞太資產管理中心政策 永豐銀將進軍高雄特區設點

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
永豐金控下午舉行2024年第三季法說會，永豐金控總經理朱士廷出席。記者林伯東／攝影
永豐金控下午舉行2024年第三季法說會，永豐金控總經理朱士廷出席。記者林伯東／攝影

永豐金控總經理朱士廷今日在法說會上公開表態，響應金管會的亞洲資產管理中心設置高雄亞灣特區政策。朱士廷說，銀行將會爭取設置高雄示範區的據點，來衍伸高端客群的服務；永豐銀行總經理莊銘福也說，由於是響應政策，因此可能不只設置一般分行，而是直接申請設置OAMU（境外資產管理分行）的據點，將視金管會公布的相關辦法，再提出申請。

美國總統川普的政策對市場及經濟的衝擊，成為法說會焦點。朱士廷分析，川普執政的不確定性，在明年會很明顯，尤其1月上任會推出哪些政策，大家都在揣測；他也指出，併購在未來一直是重點，併購要看緣分，但有好案子都會評估，以把永豐金的資產規模再擴大，

川普上台且國會參、眾兩院全拿，政策方向更將引發全球經濟巨變，並因此已使金控原先作好的明年度預算編列全部捲土重大。朱士廷在法說會表示，先前金控編列的預算要重頭來過，原先市場預期美國明年有大降息循環，但現在一切都變了，包括美國優先等，被預期通膨再起，會讓聯準會利率降不下來。

朱士廷也對美國資本市場明年變化指出，尤其費半和台灣息息相關，也會是對台股影響的重要變數。永豐財務長許如玫指出，今年由於台美利差大，因此swap仍相當成長，第三季的SWAP收益為53.4億，已和去年全年相當，雖然之後SWAP收益會下降，但由於美元利率下降，使美元放款也開始在成長，因此利息淨收益也會增加。

永豐銀行總經理莊銘福指出，對於美國放款的風險控管，銀行也會提醒客戶注意，包括已注意到美國的貿易障礙，環保議題和歐洲不一致，尤其是關稅壁壘的考慮，匯率的問題，涉及國家，在匯率上要注意，台灣是貿易出口，因此匯率避險要更加小心。

永豐銀行未來在債券投資上也會更小心。莊銘福指出，永豐銀原本對債券投資就很小心謹慎，先前即使短率下來，也不敢冒然投資長債，因為4.3%究竟高或低，不敢判斷，僅以維持剩餘資金去化為目標，而接下來，由於明年川普的態勢會對債市利率走勢帶來更多不確定性，因此，永豐銀也不會太積極在債市布局。

莊銘福也分析，因為關稅壁壘會造成某些地區大被加稅，廠商也會有分散工廠策略，目前廠商風險已有分散，但中美衝突究竟加劇或有其他變化，仍要持續觀察，但台灣銀行業對大陸曝險已降低，相信衝擊也會減少。

至於商用不動產景氣，莊銘福分析，一方面降息之後對不動產物業主的利息成本降低有幫助，還款壓力上紓解，讓業者有喘息機會，但另一方面也要看出租率是否提升，居家辦公型態會否轉變。他認為，這已是相應的趨勢，不見得川普上台就會改變。

永豐金證券總經理張李章隆則對明年市場表現指出，明年台股大盤看到2萬6千點有機會，較看好上半年，比明年下半年樂觀；張李章隆也表示，成交量也成長不小，但相較於今年有5成的成長率，明年可能不易，約5千億出頭的成交量；至於川普上任是否會因為波動大，而有更多切入機會，有待觀察。

川普 永豐金控 永豐銀行 美國

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