永豐金總座：全力配合停止投放非實名制平台廣告

永豐金總經理朱士廷今天在法說會表示，永豐金旗下各子公司將全面配合停止投放廣告在非實名制社群平台的行動，永豐金也因此成為首家公開表態的民營金控。

朱士廷引述165專線的統計顯示，從11月1日至6日，民眾受騙有3623件，總金額23億9000萬元，等於一天有4億元被騙，「顯見詐騙過分了」。

朱士廷也強調，永豐金控旗下子公司，包括銀行、證券、投信、投顧全力支持在社群平台上對非實名制者不投放廣告，他也表示，在上午的會議上，各金融業公會理事長都支持這個作法，永豐金也將全體動員來，雖然詐騙並非金融機構，所以要全部都一起來支持。