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川普重返白宮「氣候政策添變數」 金管會：綠色金融目標不變

中央社／ 台北14日電
金管會主委彭金隆表示，金管會剛發布綠色及轉型金融行動方案，政策並沒有改變，央行總裁楊金龍說，「基本上要green的這條路，台灣還是要持續走」。本報資料照片
金管會主委彭金隆表示，金管會剛發布綠色及轉型金融行動方案，政策並沒有改變，央行總裁楊金龍說，「基本上要green的這條路，台灣還是要持續走」。本報資料照片

川普重返白宮，牽動氣候政策轉變，立委關注台灣綠色金融推動是否隨之變化，金管會主委彭金隆表示，金管會剛發布綠色及轉型金融行動方案，政策並沒有改變，央行總裁楊金龍說，「基本上要green的這條路，台灣還是要持續走」。

彭金隆、楊金龍及財政部長莊翠雲今天赴立法院財政委員會，專題報告「美國新任總統的貿易政策對台灣經濟與金融穩定可能影響與對策」並備質詢。

民進黨立委伍麗華關注，隨川普當選新任美國總統，未來氣候政策可能出現變化，台灣綠色金融推動會否隨之受影響。

彭金隆表示，金管會剛發布綠色及轉型金融行動方案，明確揭示未來所有目標，減碳路徑也成為必須遵守的法律目標，即便外界對這次美國總統大選結果有很多分析，至少金管會在綠色金融政策並無改變。

彭金隆說，美國畢竟是國際大國、具相當影響力，政策必然會牽動未來諸多發展，但他也強調，現在金管會推動綠色金融政策並沒有改變，且美國過去也有很多政策和世界上其他國家有所不同。

楊金龍表示，就台灣而言，「基本上要green的這條路，台灣還是要持續走」，這是正確必須走的方向。

川普 楊金龍 減碳 美國大選 金管會

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