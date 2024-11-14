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執行兩階段的三年策略有成 永豐金四年資產成長一兆

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
永豐金控下午舉行2024年第三季法說會，永豐金控總經理朱士廷（右二）、永豐銀行總經理莊銘福（左二）、永豐金證券總經理張李章隆（左一）、永豐金控財務長許如玫（右一）出席。記者林伯東／攝影
永豐金控下午舉行2024年第三季法說會，永豐金控總經理朱士廷（右二）、永豐銀行總經理莊銘福（左二）、永豐金證券總經理張李章隆（左一）、永豐金控財務長許如玫（右一）出席。記者林伯東／攝影

永豐金控下午舉行2024年第三季法說會，總經理朱士廷表示，連續兩階段的三年策略執行有成，獲利及總資產大躍進，截至今年第三季為止，永豐金控總資產已經突破三兆元，距離2020年第三季突破兩兆元，只花了四年的時間，資產就成長一兆元，而從2018年底到今年第三季的總資產年複合成長率達到12.2%。

永豐金2024年前三季自結稅後淨利達185.0億元，年成長17.7%，續創歷年同期 新高，每股盈餘為1.46元，年化股東權益報酬率（ROE）12.60%，每股淨值16.06元。

永豐銀行總經理莊銘福表示，永豐銀行2024年前9月稅後淨利144.3億元，創下歷年同期新高，利息淨收益、手續費淨收益與金融交易利得皆有成長。稅後淨利年成長13.7%、3年CAGR16.9%及5年CAGR12.8%，皆優於其他金控旗下銀行同業合計的成長率。在資本使用效率上，年化ROA為0.72%，年化ROE為10.79%，相較過去幾年都有顯著的提升。逾放比率0.13%，備抵呆帳覆蓋率1042%，整體資產品質維持健康水準。

永豐金證券總經理張李章隆表示，永豐金證券2024年前9月稅後淨利45.4億，年成長 48.4%，金額創下歷史同期新高，其中資本利得及穩定性收入分別大幅成長50.5%與38.9%，年化 ROE17.03%也是歷年新高水準。證券持續拓展多元收入來源，泛財富管理手收（包括複委託、基金、保險、借券）連續9季持續成長，2024年前9月泛財富管理手收占整體手收比重達33.0%。因此，雖然第三季台股日均量較第二季下滑6%，但手收仍創下單季新高。

永豐金控下午舉行2024年第三季法說會，永豐銀行總經理莊銘福出席。記者林伯東／攝影
永豐金控下午舉行2024年第三季法說會，永豐銀行總經理莊銘福出席。記者林伯東／攝影
永豐金控下午舉行2024年第三季法說會，永豐金控財務長許如玫出席。記者林伯東／攝影
永豐金控下午舉行2024年第三季法說會，永豐金控財務長許如玫出席。記者林伯東／攝影
永豐金控下午舉行2024年第三季法說會，永豐金控總經理朱士廷（右）、永豐銀行總經理莊銘福（左）出席。記者林伯東／攝影
永豐金控下午舉行2024年第三季法說會，永豐金控總經理朱士廷（右）、永豐銀行總經理莊銘福（左）出席。記者林伯東／攝影
永豐金控下午舉行2024年第三季法說會，永豐金控總經理朱士廷出席。記者林伯東／攝影
永豐金控下午舉行2024年第三季法說會，永豐金控總經理朱士廷出席。記者林伯東／攝影

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