合庫銀推「安興專案」額外供信保融資額度最高2千萬元

合庫銀行支持中小企業發展，為持續及強化提供中小企業需要之最佳融資服務，從新冠疫情紓困、疫後振興貸款、低碳智慧納管貸款，合庫皆第一時間主動關懷並了解客戶需求，積極善用中小企業信用保證基金信用保證機制，以提供資金活水。

為力挺中小企業，協助其取得各階段所需營運資金，合庫銀行除了配合信保基金推出「中小企業安興專案」，額外提供同一企業保證融資額度最高2千萬元短期周轉金，不受信保基金作業手冊「企業保證融資總額度之上限」限制，保證成數最低8成，保證手續費年費率0.25%，實施期間至2025年12月31日止；另於2023年完成與5,000家中小企業議合減碳後，今年更訂定「節能服務業專案貸款」引導中小企業進行淨零轉型，全力支持政府促進節能服務業發展政策，協助提供節能服務業者資金以擴大節能服務量能，若有需要得就近洽合作金庫銀行營業單位提出申請。

合庫表示，長期秉持一貫力挺企業的立場，對扶植企業不遺餘力，全台262家分行全力配合拓展專案執行，以實際行動提供多元化及完整服務，力挺中小企業不同時期所需，作為中小企業最可靠的合作夥伴及強力後盾。