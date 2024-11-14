網路廣告實名制打詐？彭金隆：相信可以執行

金管會主委彭金隆今天前往立法院財政委員會備詢，針對數發部的網路實名制政策，財政部轄下的泛公股都跟進抽非實名制社群平台廣告，金管會是否也為打詐績效，讓其他銀行及上市櫃公司都跟進，以配合網路廣告實名制？

彭金隆表示各公會在金管會成立的防詐小組裡，就有對此討論，接下來開始落實實施，這是業者自發性作為，金管會「非常支持」，同時認為，廣告主也應善盡社會責任。除了業者已有高度的自發性，彭金隆指出，至於上市櫃公司，差異性就較大，但由於這已是全民共識，相信可以執行。