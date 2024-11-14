快訊

川普當選害的！貝佐斯33歲員工崩潰砍死父親 微笑拍手遭警逮捕

獨／喪屍煙彈改列二級毒品 醫師、刑警分析未來影響

網路廣告實名制打詐？彭金隆：相信可以執行

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
金管會是否也為打詐績效，讓其他銀行及上市櫃公司都跟進，以配合網路廣告實名制？金管會主委彭金隆（圖）表示除了業者已有高度的自發性，上市櫃公司，差異性就較大，但由於這已是全民共識，相信可以執行。記者曾學仁／攝影
金管會是否也為打詐績效，讓其他銀行及上市櫃公司都跟進，以配合網路廣告實名制？金管會主委彭金隆（圖）表示除了業者已有高度的自發性，上市櫃公司，差異性就較大，但由於這已是全民共識，相信可以執行。記者曾學仁／攝影

金管會主委彭金隆今天前往立法院財政委員會備詢，針對數發部的網路實名制政策，財政部轄下的泛公股都跟進抽非實名制社群平台廣告，金管會是否也為打詐績效，讓其他銀行及上市櫃公司都跟進，以配合網路廣告實名制？

彭金隆表示各公會在金管會成立的防詐小組裡，就有對此討論，接下來開始落實實施，這是業者自發性作為，金管會「非常支持」，同時認為，廣告主也應善盡社會責任。除了業者已有高度的自發性，彭金隆指出，至於上市櫃公司，差異性就較大，但由於這已是全民共識，相信可以執行。

金管會是否也為打詐績效，讓其他銀行及上市櫃公司都跟進，以配合網路廣告實名制？金管會主委彭金隆（圖）表示除了業者已有高度的自發性，上市櫃公司，差異性就較大，但由於這已是全民共識，相信可以執行。記者曾學仁／攝影
金管會是否也為打詐績效，讓其他銀行及上市櫃公司都跟進，以配合網路廣告實名制？金管會主委彭金隆（圖）表示除了業者已有高度的自發性，上市櫃公司，差異性就較大，但由於這已是全民共識，相信可以執行。記者曾學仁／攝影

實名制 廣告 彭金隆 數發部 財政部 金管會

延伸閱讀

撤掉非實名制社群平台廣告以阻詐 彭金隆：金融業將全面推動

央行關鍵報告…川普2.0 三大衝擊

川普「美國優先」政策 金管會備妥五對策

接招川普新政！楊金龍、莊翠雲、彭金隆財金三長關鍵報告出爐

相關新聞

郭智輝辭崇越策略長卻延遲重訊、持股未申讓 黃國昌：遇大官就轉彎

經濟部長郭智輝來自企業，在接任經濟部長前，是上市公司崇越大股東，是集團董事長兼任策略長，4月新內閣名單公布後，辭去崇越公...

楊金龍：已扭轉房市預期心理 希望明年中房價修正

為了打擊房市預期心理，央行今年第3季祭出第7波選擇性信用管制，立委關注成效何時顯現，中央銀行總裁楊金龍表示，已經扭轉房價...

彭金隆：虛擬資產登記制子法 11月底對外公告

虛擬資產在台灣管理有最新進度。金管會主委彭金隆今日在立院財委會上備詢時表示，11月底將公布虛擬資產管理新的子法，上路之後...

公股響應打詐行動 卓榮泰盼企業也能跟進

行政院長卓榮泰14日指出，目前銀行臨櫃堵詐、防詐都有相當成效，希望國內銀行業者繼續跟政府合作，響應打詐專法以及電子簽章法...

防堵建商轉往融資公司借錢 金管會要求銀行清查相關資金用途

立委郭國文今日質疑建商向銀行借不到錢，轉往融資租賃公司借錢，對此，金管會銀行局局長莊琇媛表示，將要求銀行業者放款給建商時...

楊金龍看川普挑戰是「不確定性」 Fed降息步調恐生變

川普在美國總統大選中勝出後，美國聯準會（Fed）還是如期降息1碼（0.25個百分點），主席鮑爾也表態Fed主席位子會做到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。