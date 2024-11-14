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彭金隆：虛擬資產登記制子法 11月底對外公告

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會主委彭金隆指出，虛擬資產登記制子法 11月底對外公告。記者杜建重／攝影
金管會主委彭金隆指出，虛擬資產登記制子法 11月底對外公告。記者杜建重／攝影

虛擬資產在台灣管理有最新進度。金管會主委彭金隆今日在立院財委會上備詢時表示，11月底將公布虛擬資產管理新的子法，上路之後，虛擬貨幣業者在台灣營業，要採取登記制，否則會有刑責。除了這26家，任何業者沒有經過登記許可，會有刑責，他也呼籲投資人不要找未登記的虛擬貨幣業者。另外，明年6月30日就會把虛擬貨幣專法送抵行政院審查。

金管會月前已提出「提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法」（VASP登記辦法）草案和「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」（VASP洗防辦法）修正草案，金管會預計明年1月1日上路，虛擬資產第三階段即時將完成，而第四階段的虛擬專法的立法，也同步繼續推進中，上述二大草案，彭金隆指出會在11月底公告。

接著金管會對虛擬資產業者採取「登記制」管理，將在明年1月1日上路，倘若目前已在營運的25家業者未在明年9月底之前完成登記，恐怕最多得坐二年牢，外加500萬元罰金。

金管會也指出，考量VASP登記制度生效後，現行法遵聲明制度將同步廢止，不論業者是否已完成法遵聲明，均應依VASP登記辦法規定辦理登記，金管會提醒，欲從事虛擬資產服務之業者，宜審酌是否俟登記制生效後再行送件，避免造成其短時間內須依不同規定重新申請的困擾。

洗錢防制 虛擬貨幣 金管會

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