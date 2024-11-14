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融資公司成炒房破口？金管會：已有掌握 一個月內提報告

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
立委郭國文在財委會上質疑，融資公司成打炒房破口。廖珮君攝
立委郭國文在財委會上質疑，融資公司成打炒房破口。廖珮君攝

立委郭國文在財委會上質疑，三大融資公司向銀行融資了2,000億元，然後再轉手成立子投資公司，再借錢給建商，此舉猶如監理套利更成為打炒房破口，金管會主委彭金隆說，對此狀況已有掌握，允諾在一個月內提供報告。

銀行局長莊琇媛說，因前一陣子銀行不動產72-2條放款額度很緊，市場傳出有些中小建商跟銀行借不到錢，跑去跟融資公司借，有引起我們關注。

後續研議三大方向，一、融資公司主要是貸款給公司戶，會先去了解融資公司當初跟銀行借款用途為何？借款用途又是否和當初申貸目的一致？

二、銀行借錢給融資公司，若資金又流向建商，會研議該如何處理。

她說，目前銀行旗下轉投資資產管理公司（AMC），這些AMC會提供都更前的資金需求，因此會要求母銀行將這塊資金計入72-2條做整體不動產曝險控管。

但銀行貸款給融資公司，只能從貸前5P和貸後管理做掌握，是否要計入72-2要研議，或者是當發現資金流向建商時，要收回貸款或提高利率，但需考慮臨時收回、建商周轉不靈，也會有銀行債權確保的問題。

三、融資公司若向銀行申貸資金用途是融資給建商，是否就禁止銀行完全不能承作，或如何做控管。

她坦言，三大融資公司底下會因放款對象、用途不同，而分設不同子公司，後續會進一步了解相關狀況和數字。

建商 炒房 金管會

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