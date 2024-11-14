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防堵建商轉往融資公司借錢 金管會要求銀行清查相關資金用途

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會銀行局局長莊琇媛（左）表示，將要求銀行業者放款給建商時，不但要問其周轉金用途，連同借款給租賃公司時也要問明是否有借給建商。圖/聯合報系資料照片
金管會銀行局局長莊琇媛（左）表示，將要求銀行業者放款給建商時，不但要問其周轉金用途，連同借款給租賃公司時也要問明是否有借給建商。圖/聯合報系資料照片

立委郭國文今日質疑建商向銀行借不到錢，轉往融資租賃公司借錢，對此，金管會銀行局局長莊琇媛表示，將要求銀行業者放款給建商時，不但要問其周轉金用途，連同借款給租賃公司時也要問明是否有借給建商。

莊琇媛今日在財委會後受訪做出上述表示。她指出，目前了解，融資公司的不動產放款以貸款給公司戶為對象，通常這種以營運周轉金的名義來借款，一般營運周轉金為一年。至於銀行直接借給建商營運周轉金，莊琇媛指出，在這種氛圍下，銀行當然要問清楚建商的周轉金用途。她也坦言，很多中小建商在銀行借不到錢，就會去融資公司借，金管會已在關注。

莊琇媛指出，三大融資公司因為其放款對象不一樣，或用途不一樣，會設不同的子公司，對此金管會要進一步調查，其中對於不動產放款的融資，一個月內相關報告會出爐。

莊琇媛指出，銀行轉投資資產管理公司，很多都更運作時，常要有資金墊款的需求，因為不確定性太高，銀行通常不直接進行，而都由旗下資產管理公司來作，但銀行現在貸給融資公司，只能從授5p原則及貸後管理，這塊是否進入銀行法第72條之2控管，會再研議，包括貸款收回、提高利率也是方式，但即使這樣，錢仍然流到建商。

她也提醒，若要銀行臨時收回借款，將造成建商周轉不靈，對銀行債權確保也會是問題，因此，金管會內部會再研議，包括要求融資公司借款時不可借建商，放款用途不可作為建商放款。

建商 金管會 銀行業

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