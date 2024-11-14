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公股響應打詐行動 卓榮泰盼企業也能跟進

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片

行政院長卓榮泰14日指出，目前銀行臨櫃堵詐、防詐都有相當成效，希望國內銀行業者繼續跟政府合作，響應打詐專法以及電子簽章法，落實廣告實名制

立法院7月三讀通過「打詐專法」，數位發展部預告防詐條例相關子法，要求Google等網路平台，若經政府通知平台廣告明顯涉詐，應於24小時內下架，若未即時處理，情節重大者可處250萬元以上、2,500萬元以下罰鍰，累犯甚至可斷網。

為響應政府打詐行動，公股龍頭兆豐銀行7日宣布暫停投放非實名制社群平台廣告，土銀、台銀、輸銀、一銀、合庫、華銀、彰銀（2801）、台灣中小企銀，以及上海商銀（5876）後續也發聲響應。

對此，卓榮泰在院會中表示，從民間自主性的動作充分感受到民間社會的力量，一起投入打詐政策，是非常好的發展，金融單位能夠率先實施阻詐、防詐的方案，而且積極對社會公開說明，有助於提升企業正面形象，值得肯定與感謝。

卓榮泰說，金融單位包括公民營銀行、行庫，在臨櫃的堵詐、防詐方面都有相關成效，也希望國內銀行業者繼續與政府來合作，響應打詐專法的實施，以及《電子簽章法》落實廣告實名制，也要求相關部會要持續與業者溝通，應該以數位簽章等技術來識別，驗證網路廣告的委託、刊播者、出資者的身份，從源頭有效減少網路詐騙廣告。

卓榮泰認為，這是「打詐新四法」實施後，能夠提供的有力法律支持，請各部會應該與各相關企業進行溝通，除了金融單位，也希望能擴及國內各大企業都能有這樣的共識。

卓榮泰 實名制 廣告 詐騙 銀行業

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