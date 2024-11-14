楊金龍：已扭轉房市預期心理 希望明年中房價修正

為了打擊房市預期心理，央行今年第3季祭出第7波選擇性信用管制，立委關注成效何時顯現，中央銀行總裁楊金龍表示，已經扭轉房價上漲的預期心理，希望明年中，房價可以慢慢調整。

楊金龍今天赴立法院財政委員會列席報告，對於國民黨立委陳玉珍關注房市管制成效，楊金龍表示，國內房價持續上揚，央行因而在8月啟動對國銀道德勸說，接著9月祭出第7波選擇性信用管制，目的是扭轉民眾對房價上漲的預期心理。

楊金龍表示，不可能政策一出手，房價馬上下修，但預期心理已經有扭轉，「停止在那邊了」。

陳玉珍追問，房市管制政策預計何時有結果，央行是否期望房市可轉著陸。楊金龍表示，央行第7波選擇性信用管制執行還未滿2個月，需要時間，不過央行先是對銀行道德勸說，請銀行1年之內逐季調整，不要把資源太集中房地產，加上第7波選擇性信用管制實施，有助於促進國銀落實道德勸說的自主改善計畫。

楊金龍指出，從網路資訊看來，房市的預期心理已經停住，至於價格，恐怕要到明年中才有辦法慢慢向下調整，這也是央行希望看到的結果。

對於前行政院長、現任新世代金融基金會董事長陳冲最近發文指出，台灣存在雙率雙低的現象，策略是幫助出口，卻影響廠商升級，同時資金成本低廉推升房價。楊金龍則說，不認同此說法，這樣的分析沒有基礎。

另外，陳玉珍關注川普弱勢美元政策對台灣影響，楊金龍表示，川普一直認為要採行弱勢美元政策，但從9月底至今，美元沒有弱勢，反而轉強，因此川普的弱勢美元沒有實現，「美元是由市場決定，不是由總統決定」。