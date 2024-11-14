快訊

阿里山福美吊橋木棧道斷1死4傷 家屬悲痛：將提國賠

獨／刑事警察局邀金融業開會 全面瞄準撤除社群平台非實名制廣告

嘿！庫克傲秀家中蘋果裝置獨缺它 網笑翻又被對手吐槽：連自家人都不挺

楊金龍：已扭轉房市預期心理 希望明年中房價修正

中央社／ 台北14日電
央行總裁楊金龍。聯合報系資料照
央行總裁楊金龍。聯合報系資料照

為了打擊房市預期心理，央行今年第3季祭出第7波選擇性信用管制，立委關注成效何時顯現，中央銀行總裁楊金龍表示，已經扭轉房價上漲的預期心理，希望明年中，房價可以慢慢調整。

楊金龍今天赴立法院財政委員會列席報告，對於國民黨立委陳玉珍關注房市管制成效，楊金龍表示，國內房價持續上揚，央行因而在8月啟動對國銀道德勸說，接著9月祭出第7波選擇性信用管制，目的是扭轉民眾對房價上漲的預期心理。

楊金龍表示，不可能政策一出手，房價馬上下修，但預期心理已經有扭轉，「停止在那邊了」。

陳玉珍追問，房市管制政策預計何時有結果，央行是否期望房市可轉著陸。楊金龍表示，央行第7波選擇性信用管制執行還未滿2個月，需要時間，不過央行先是對銀行道德勸說，請銀行1年之內逐季調整，不要把資源太集中房地產，加上第7波選擇性信用管制實施，有助於促進國銀落實道德勸說的自主改善計畫。

楊金龍指出，從網路資訊看來，房市的預期心理已經停住，至於價格，恐怕要到明年中才有辦法慢慢向下調整，這也是央行希望看到的結果。

對於前行政院長、現任新世代金融基金會董事長陳冲最近發文指出，台灣存在雙率雙低的現象，策略是幫助出口，卻影響廠商升級，同時資金成本低廉推升房價。楊金龍則說，不認同此說法，這樣的分析沒有基礎。

另外，陳玉珍關注川普弱勢美元政策對台灣影響，楊金龍表示，川普一直認為要採行弱勢美元政策，但從9月底至今，美元沒有弱勢，反而轉強，因此川普的弱勢美元沒有實現，「美元是由市場決定，不是由總統決定」。

央行 房價 楊金龍

延伸閱讀

離島恐成一國兩制示範區 吳思瑤喊話陳玉珍別成陳三桂

離島建設修法舌戰 吳思瑤酸「陳三桂」 陳玉珍嗆：來辯論一打三

影／離島建設修法 陳玉珍遭酸「陳三桂」嗆辯論一打三

川普回來了 印證張忠謀所說「全球化已死」？央行總裁楊金龍詳細回應

相關新聞

楊金龍看川普挑戰是「不確定性」 Fed降息步調恐生變

川普在美國總統大選中勝出後，美國聯準會（Fed）還是如期降息1碼（0.25個百分點），主席鮑爾也表態Fed主席位子會做到...

郭智輝辭崇越策略長卻延遲重訊、持股未申讓 黃國昌：遇大官就轉彎

經濟部長郭智輝來自企業，在接任經濟部長前，是上市公司崇越大股東，是集團董事長兼任策略長，4月新內閣名單公布後，辭去崇越公...

楊金龍：已扭轉房市預期心理 希望明年中房價修正

為了打擊房市預期心理，央行今年第3季祭出第7波選擇性信用管制，立委關注成效何時顯現，中央銀行總裁楊金龍表示，已經扭轉房價...

獨／刑事警察局邀金融業開會 全面瞄準撤除社群平台非實名制廣告

知情人士透露，內政部警政署刑事警察局今日上午大陣仗找全體金控業者以及包括銀行、證券、保險、金融總會、期貨公會等...

彭金隆：虛擬資產登記制子法 11月底對外公告

虛擬資產在台灣管理有最新進度。金管會主委彭金隆今日在立院財委會上備詢時表示，11月底將公布虛擬資產管理新的子法，上路之後...

公股響應打詐行動 卓榮泰盼企業也能跟進

行政院長卓榮泰14日指出，目前銀行臨櫃堵詐、防詐都有相當成效，希望國內銀行業者繼續跟政府合作，響應打詐專法以及電子簽章法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。