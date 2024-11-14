純網銀不玩「前低後高」 將來銀推信貸一口價2.38％

聯徵中心最新統計顯示，國人新增信貸利率及金額呈現「性別落差」及「愈年輕、借錢愈貴」兩大趨勢，純網銀「將來銀行NEXT BANK」為破除年齡、性別迷思，除限時「0元開辦費」優惠外，即日起不分性別、不分年齡層，更不分貸款金額大小，凡職業及年收符合條件者，即可享一段式信貸利率一口價2.38％，以實際行動落實性別及年齡平等。

職業及年收入符合者申辦將來銀行信貸，依照年收入差異享不同的「一口貸」優利，最低享2.38%一口價，不存在市場常見「前低後高」廣告手法，只要審核通過均享優於市場的一段式利率。

將來銀行指出，因信貸市場近年出現劇變，決定破除性別、年齡迷思，不僅先刪去銀行業常見的「報低核高」作法，推出「一口貸」專案，以透明的一口價省去與銀行業務斡旋的時間；及免除開辦費，讓「核貸利率就是總費用率」外，更高呼「網路之前，人人平等」，信貸不分性別、年齡及貸款金額大小，核貸就享最平等的待遇，免議價更加速了核貸及撥款流程，最快當日就可領到款項。

聯徵中心資料顯示，30歲以下、31~40歲、41～50歲、51～60歲及60歲世代在2014、2015年間的新承作信貸平均利率相當接近，約介於4.5％～6％區間，且青壯年因被視為還款能力強，平均利率甚至低於年長者。惟此趨勢在2018年後出現顯著改變，趨勢轉變為年長者的新增信貸平均利率優於青壯年，以今年7月為例，30歲以下新增信貸平均利率為7.44％、31～40歲6.3％、41~50歲6.05%、51~60歲5.6％、60歲以上4.5%，可說是「兒女借錢，利率比父執輩高出近3個百分點」。

統計也呈現信貸利率「性別反轉」新趨勢。2012~2016年時期，女性信貸平均利率相較男性低約0.3～0.5個百分點；但2017年起，趨勢轉為女高於男，以今年7月為例，男性信貸平均利率為6.2％、女性為6.64％，一來一往下，10年間反轉了近1個百分點。

以信貸最新平均利率的統計值並以借款300萬、還款7年為例，男女每年還款金額相差可達7,656元，但如果改轉貸將來銀行一口價專案2.38％，相較市場新增信貸的平均利率，男性每年還款金額可望減少63,444元、女性可望減少71,100元，相當有感。