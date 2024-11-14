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楊金龍看川普挑戰是「不確定性」 Fed降息步調恐生變

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
央行總裁楊金龍看川普再度當選美國總統後，不確定性是最大挑戰，Fed降息步調恐生變。記者陳儷方／攝影
央行總裁楊金龍看川普再度當選美國總統後，不確定性是最大挑戰，Fed降息步調恐生變。記者陳儷方／攝影

川普在美國總統大選中勝出後，美國聯準會（Fed）還是如期降息1碼（0.25個百分點），主席鮑爾也表態Fed主席位子會做到底，但美國降息循環是否做得下去？資本市場密切關注，擔心川普關稅政策恐將影響美國通膨，當通膨重新走揚，降息循環恐怕喊停。中央銀行總裁楊金龍今日表示，「Fed認為442（指降息次數），但川普上來，步調恐怕改變」。

央行、金管會、財政部14日赴立法院財委會專案報告「美國新任總統的貿易政策對台灣經濟與金融穩定之可能影響與對策」並備質詢。

立委李坤成質詢楊金龍，未來4年川普的貨幣政策是否仍採寬鬆方式？楊金龍表示，Fed先前定調的降息循環是今年調降4次，明年4次，後年2次，但川普一上來後「恐怕他這步調會生變」，但如何變，目前並幾清楚，鮑爾的貨幣政策一向是data dependent（看數據）。

楊金龍表示，影響Fed貨幣政策的指標有二，一是通膨及勞動市場數據，二是財政政策、關稅政策。但目前不清楚川普財政政策何時出場以及規模。

李坤城指出，川普第一任把台灣列入匯率觀察名單，當時美國的寬鬆貨幣政策是台灣的挑戰，四年後檢視這兩句話，是否有改變？楊金龍說，現在反而是不一定是寬鬆，那時候寬鬆是央行的挑戰沒有錯，「但現在反而是美國貨幣政策的不確定性，才是我們的挑戰」，至於是寬鬆還是緊縮，到目前為止都是一個很不確定的情況。

面對川普政策及美國貨幣政政，楊金龍認為應該順勢而為，不能逆勢，在川普1.0時，台灣受惠於美中貿易衝突，川普2.0雖然也是抗中，但台灣能否像四年前一樣得利、獲得轉單效益的強度，「央行不能保證」，「我總覺得我們還是獲利的，當然也是會擔心，但我總覺得我們也不必太悲觀」，楊金龍強調，面對川普再度當選美國總統的挑戰，有信心，但也須審慎因應。

川普 楊金龍 美國聯準會

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