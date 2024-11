櫃買中心持續致力推動永續發展

櫃買中心(Taipei Exchange)響應世界交易聯合會(World Federation of Exchanges,WFE)「2024年氣候敲鐘倡議(Ring the Bell for Climate 2024)」,持續致力於推動永續發展。自2018年起逐年發表經第三方確信之永續報告書,並持續依循國際趨勢精進報告書內容;2022年設立「永續發展委員會」推動永續發展,2023年首次進行2022年溫室氣體盤查,並就範疇一與範疇二完成確信作業,另依盤查結果擬定短中長期減碳目標,2024年擴大2023年範疇三之盤查及確信範圍。

此外,櫃買中心持續透過公益行動響應聯合國永續發展目標(SDGs),並從職場各個層面落實永續。例如多次舉辦植樹造林活動、贊助社福團體興建符合綠建築標準之庇護園區、營運上使用綠電及辦公室全面使用節能燈具及電器等,將ESG行動內化為生活日常,以微小的行動凝聚成巨大的影響力。

櫃買中心也非常重視商品面之永續發展,為鼓勵政府機構及企業參與發行永續發展債券,2024年推出發行永續發展債券費用補貼措施,以實際行動支持政府及企業邁向永續發展,健全永續發展債券市場生態圈。2024年氣候債券倡議組織(Climate Bonds Initiative)亦發布報告指出,櫃買中心掛牌的所有綠色、社會及可持續發展債券均符合其氣候債券數據庫方法論,所掛牌的永續發展債券皆與國際接軌,並讚譽櫃買中心是高品質的永續發展債券交易所,顯示櫃買中心在永續發展債券市場的推動成果獲得國際機構肯定。未來櫃買中心將持續鼓勵政府機構及中小企業透過發行永續發展債券,落實對環境保護與社會發展,推動投資人落實責任投資,以健全我國債券市場生態,為我國ESG永續發展做出貢獻。