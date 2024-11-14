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獨／刑事警察局邀金融業開會 全面瞄準撤除社群平台非實名制廣告

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
刑事警察局今日上午召金融三業公會和全體金控開會，全面瞄準抽掉社群平台非實名制廣告。圖／內政部警政署刑事警察局提供
刑事警察局今日上午召金融三業公會和全體金控開會，全面瞄準抽掉社群平台非實名制廣告。圖／內政部警政署刑事警察局提供

知情人士透露，內政部警政署刑事警察局今日上午大陣仗找全體金控業者以及包括銀行、證券、保險、金融總會等泛金融業同業公會，及金管會官員共商大計，目標是共同抵制不配合實名制的社群媒體。不具名的與會人士透露，金融業共同執行對非實名制社群平台抽廣告，已成為銀行、保險、證券投信即金融三業一致的共識。

兆豐金控董座，同時也是銀行公會理事長董瑞斌上周號召泛公股銀行以其他銀行業者加入抵制非實名制平台，拒絕在Google、FB、LINE、YouTube等非實名制平台登廣告，刑事警察局為此特別召開這場會議，號召證券、投信、保險等其他公會一起加入拒登廣告行列。會中，刑事警察局由預防科科長林書立向與會者提出「共同抵制不配合實名制社群媒體」簡報。

今日上午的會議有四大議題，分別為：1、與會單位針對詐騙廣告氾濫，且未落實實名制審核的網路廣告平台實施抵制，拒絕在這類平台投放廣告；2、號召所有金融機構加入抵制，針對未配合抵制的金融機構，請銀行局和銀行公會建議處理方式；3、召開記者會展示公私合作反詐行為，並邀請各企業加入抵制行列。

刑事警察局在會中還公布最新的統計數據，強調假投資詐欺、網路廣告詐騙現在是最嚴重的詐騙溫床。統計結果顯示，前五名的詐騙，分別為假投資詐騙、網路購物詐騙、假買家騙賣家、假交友（包括投資詐財）、以及中獎通知和色情應召詐財，在10月分別有4145、2607、2153、1198、1086件，在9月則分別有4573、2170、2000、1180、866件，其中，高居第一的假投資詐騙與網路廣告最為密切相關，由此可見事態嚴重。

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