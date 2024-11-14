財長：銀保本業營業稅率維持5% 續關注國際變數影響

川普將重新入主白宮，金融市場添變數，立委認為台灣金融營業稅應要有調整彈性。財政部長莊翠雲今天重申，目前銀行、保險本業銷售額適用稅率沒有規劃要調降，也就是維持5%，但針對國際情勢變化，財政部與金管會將持續觀察對金融業的影響。

金融業營業稅部分撥入「金融業特別準備金」，專款專用至今年底屆滿，業界盼一併調降銀行、保險本業銷售額適用稅率。財政部、金管會經密切溝通討論後，考量國內金融業體質、營運佳，且整體稅負和國際相比沒有較高等因素，因此定調沒有調整的規劃，稅率維持5%，未來稅收全數進入國庫，支持國家建設。

立法院財政委員會今天邀請莊翠雲等財金部會首長，就「美國新任總統的貿易政策對台灣經濟與金融穩定可能影響與對策」，進行專題報告並備質詢。國民黨立委李彥秀質詢時指出，因應全球政治、經濟局勢變化，台灣金融營業稅應要有調整彈性。

莊翠雲重申，目前銀行、保險本業銷售額適用稅率沒有規劃要調降，且台灣並非全體金融業適用的營業稅率都是5%，但立委提醒的國際情勢變化，財政部與金管會將持續觀察對金融業的影響。

現行稅法規定，台灣金融業的營業稅率分為4種，「銀行、保險本業銷售額」、「金融業非專屬本業銷售額」稅率皆適用5%；「銀行、保險本業外之其他專屬本業」適用2%，「保險業再保費收入」稅率為1%。

至於稅收用途，銀行、保險本業銷售額適用稅率5%，3%稅收進入國庫統收統支，據統計，2023年度金額約新台幣350.75億元，剩餘2%以及其他金融業營業稅款挹注「金融業特別準備金」，2023年撥入388.36億元。截至2023年底，累計撥入準備金逾2590.66億元，專款專用2024年底屆滿。

此外，莊翠雲先前已經表態，支持目前準備金中的2000多億元繼續留在存保，留供未來處理問題金融業使用。