臉書、LINE、YT注意！金管會喊話：沒實名制沒廣告

臉書、YouTube、LINE、Google等社群平台注意了，金管會主委彭金隆早上在財委會上說，10月30日內部防詐小組邀集各大公會討論，支持各金融業自發性對「非實名制社群媒體平台」不再投放廣告，也暫停贊助任何行銷活動。

立委賴士葆認為，不只是「支持」業者自發性活動，而是要「強烈建議」所有金融業，甚至擴及到上市櫃公司。

彭金隆說，上市櫃公司差異性大，但「強烈建議（暫停在非實名制社群平台投放廣告）」是全民共識，金管會也朝此方向來做。

目前包括兆豐、第一銀、彰銀等多家，已宣布即日起到2025年12月31日止，一、暫停在非實名制社群平台、帳號、網站投放廣告，二、暫停贊助在非實名制登錄社群網站、平台之直播主、版主、網紅、主持人，以及其他成員以從事任何廣告及業務宣導活動。

一旦擴及到投信、證券、保險等各金融業者，等於所有金融業將暫停對臉書、YouTube、LINE、Google等四大社群平台投放和贊助廣告，這也猶如宣告各金融業與網紅合作的行銷活動，也將隨之告終。

全案起因是近年金融詐騙案件層出不窮，詐騙集團更將觸手伸向民眾日常使用的社群媒體，進而偽冒金融業者、知名財經專家等名義向民眾詐取金錢、財產、個人資料等，甚至成立投資群組營造獲利假象誘導民眾投入金錢，類似案件不勝枚舉。

因社群媒體平台、群組多採非實名制登錄，易遭詐騙集團運用進行詐騙行為，傳播訊息真假難辨又求證無門，為避免民眾受不當訊息誤導，由銀行端自發性暫停對社群平台投放和贊助廣告。