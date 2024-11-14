川普、馬斯克擁抱比特幣 我央行卻「瞧不起」？楊金龍：沒有瞧不起

立委賴士葆14日在立法院財委會質詢中央銀行總裁楊金龍時提及，美國總統川普擁抱比特幣，要成為首位比特幣總統，甚至喊話「永遠不要出售你的比特幣」，但台灣央行卻一直「瞧不起」比特幣；對此，楊金龍數度回應，「沒有瞧不起，我們是認為加密貨幣價格波動非常大、投機成份非常高，金管會也要對加密貨幣監管，而監管就是接受的意思。」

川普勝選後，比特幣價格持續大漲，並首次升穿9萬美元、創下新高紀錄。賴士葆表示，川普先前宣布，任命科技富豪馬斯克領導政府效率部，馬斯克還說以後可以用比特幣來還美國的國債；對此，楊金龍直言，「馬斯克很會操縱市場，先前提過比特幣可以買特斯拉，後來也不了了之。」

賴士葆說，川普擁抱加密貨幣，競選活動接受比特幣捐款，還要成為美國第一個比特幣總統，並表示「永遠不要出售比特幣，完全打臉楊總裁」，楊金龍立刻反駁，「沒有！我們是認為比特幣的價格波動很大、投機成分很高。」且金管會要監管加密貨幣，而監管就是接受的意思。