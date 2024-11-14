快訊

20歲正妹遊泰失蹤發訊「我要死了」 閨蜜是男的也失蹤

交保護費還是賭違約金？美選後華航購機策略有何盤算

洗衣機切換成「1模式」 一年竟可省下這麼多錢！還能讓衣物顏色保持鮮艷

聽新聞
0:00 / 0:00

川普、馬斯克擁抱比特幣 我央行卻「瞧不起」？楊金龍：沒有瞧不起

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
比特幣。(路透)
比特幣。(路透)

立委賴士葆14日在立法院財委會質詢中央銀行總裁楊金龍時提及，美國總統川普擁抱比特幣，要成為首位比特幣總統，甚至喊話「永遠不要出售你的比特幣」，但台灣央行卻一直「瞧不起」比特幣；對此，楊金龍數度回應，「沒有瞧不起，我們是認為加密貨幣價格波動非常大、投機成份非常高，金管會也要對加密貨幣監管，而監管就是接受的意思。」

川普勝選後，比特幣價格持續大漲，並首次升穿9萬美元、創下新高紀錄。賴士葆表示，川普先前宣布，任命科技富豪馬斯克領導政府效率部，馬斯克還說以後可以用比特幣來還美國的國債；對此，楊金龍直言，「馬斯克很會操縱市場，先前提過比特幣可以買特斯拉，後來也不了了之。」

賴士葆說，川普擁抱加密貨幣，競選活動接受比特幣捐款，還要成為美國第一個比特幣總統，並表示「永遠不要出售比特幣，完全打臉楊總裁」，楊金龍立刻反駁，「沒有！我們是認為比特幣的價格波動很大、投機成分很高。」且金管會要監管加密貨幣，而監管就是接受的意思。

加密貨幣 楊金龍 比特幣

延伸閱讀

對美順差擴增 楊金龍：台積電赴美投資有助貿易平衡

楊金龍憂台遭美認操縱匯率 王鴻薇：川普上台嚴陣以待

馬斯克掌政府效率部 將揮大刀解構官僚體制

馬斯克進入川普政府 廣告主準備重返X平台

相關新聞

楊金龍看川普挑戰是「不確定性」 Fed降息步調恐生變

川普在美國總統大選中勝出後，美國聯準會（Fed）還是如期降息1碼（0.25個百分點），主席鮑爾也表態Fed主席位子會做到...

獨／刑事警察局邀金融業開會 全面瞄準撤除社群平台非實名制廣告

知情人士透露，內政部警政署刑事警察局今日上午大陣仗找全體金控業者以及包括銀行、證券、保險、金融總會等泛金融業同業公會，及...

川普、馬斯克擁抱比特幣 我央行卻「瞧不起」？楊金龍：沒有瞧不起

立委賴士葆14日在立法院財委會質詢中央銀行總裁楊金龍時提及，美國總統川普擁抱比特幣，要成為首位比特幣總統，甚至喊話「永遠...

臉書、LINE、YT注意！金管會喊話：沒實名制沒廣告

臉書、YouTube、LINE、Google等社群平台注意了，金管會主委彭金隆早上在財委會上說，10月30日內部防詐小組...

將來銀行宣布推出一段式信貸利率2.38%搶市

將來銀行推出一段式利率將在信貸市場搶市。將來銀行宣布，除了超優限時0元開辦費之外，將推出信貸2.38％一段式利率優惠專案...

金管會盯上租賃融資公司從中小型建商套取暴利 一個月內提報告

金管會主委彭金隆今日在答覆民進黨籍立委郭國文質詢時指出，金管會已盯上中小型建商從銀行借不到錢，轉進向租賃融資公司借款，結...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。