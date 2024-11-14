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將來銀行宣布推出一段式信貸利率2.38%搶市

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
將來銀行宣布推出一段式信貸利率2.38%搶市。圖／將來銀行提供
將來銀行宣布推出一段式信貸利率2.38%搶市。圖／將來銀行提供

將來銀行推出一段式利率將在信貸市場搶市。將來銀行宣布，除了超優限時0元開辦費之外，將推出信貸2.38％一段式利率優惠專案，不分性別、年紀、金額大小，只要收入、職業符合條件者一律利率2.38％，且最快當日就可領到款項，目前已有信貸的民眾，可轉貸該專案。

聯徵中心最新統計顯示，國人新增信貸利率及金額呈現「性別落差」及「愈年輕、借錢愈貴」兩大趨勢，將來銀行指出，該專案打破這二大趨勢，而且不存在市場常見「前低後高」廣告手法，只要審核通過均享優於市場的一段式利率。

將來銀行分析，免除開辦費，就是讓「核貸利率就是總費用率」，免利率議價更加速核貸及撥款流程，最快當日就可領到款項。以信貸最新平均利率的統計值並以借款300萬、還款7年為例，男女每年還款金額相差可達7656元，但如果改轉貸將來銀行一口價專案2.38％，相較市場新增信貸的平均利率，男性每年還款金額可望減少63444元、女性可望減少71100元。

聯徵中心資料顯示，30歲以下、31~40歲、41～50歲、51～60歲及60歲世代在2014、2015年間的新承作信貸平均利率相當接近，約介於4.5％～6％區間，且青壯年因被視為還款能力強，平均利率甚至低於年長者。但此趨勢在2018年後出現顯著改變，趨勢轉變為年長者的新增信貸平均利率優於青壯年，以今年7月為例，30歲以下新增信貸平均利率為7.44％、31～40歲6.3％、41~50歲6.05%、51~60歲5.6％、60歲以上4.5%，可說是「兒女借錢，利率比父執輩高出近3個百分點」。

統計也呈現信貸利率「性別反轉」新趨勢。2012~2016年時期，女性信貸平均利率相較男性低約0.3～0.5個百分點；但2017年起，趨勢轉為女高於男，以今年7月為例，男性信貸平均利率為6.2％、女性為6.64％，一來一往下，10年間反轉了近1個百分點。

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