金管會盯上租賃融資公司從中小型建商套取暴利 一個月內提報告

金管會主委彭金隆今日在答覆民進黨籍立委郭國文質詢時指出，金管會已盯上中小型建商從銀行借不到錢，轉進向租賃融資公司借款，結果後者獲得暴利的情況，將在一個月之內對於將三大租賃融資公司納入金融消費者保護法等措施，提出報告說明。

郭國文指出，因為受到銀行法第72條之2上限影響，銀行管制不動產放款，使中小型建商從銀行轉進融資公司借款，他質疑，這些租賃公司底下又投資成立其他融資公司，左手拿2%利息成本，對中小建商的貸放利率卻高達12%至14%，轉手套利竟達10%以上，他要求銀行要加強貸後管理，若有查到這些情況，應要求租賃公司提前還款。郭國文也質疑，這有違公平正義，也是造成政府不動產管制的破口。

對此，彭金隆表示已掌握這些情況，這類情況也為金管會高度重視，因為銀行法72之2規定就是不希望不動產放款過度集中，但若透過一般企業融資又流到不動產，這從風險角度來看是一樣。郭國文也指出，這麼高的套利，形同「土匪」行徑，彭金隆回應，金管會已在積極採取動作，包括先用金融消保法來納管，一個月之內可給完整報告和說明。