撤掉非實名制社群平台廣告以阻詐 彭金隆：金融業將全面推動

金管會主委彭金隆今日在答覆國民黨籍立委賴士葆質詢時指出，關於彭停止投放廣告在非實名制社群平台廣告阻詐，金管會的「防詐小組」在10月30日召各公會開會時已凝聚此共識，已陸續開始執行，也將從金融業進而推動到其他的上市櫃公司。

賴士葆詢問，數發部的網路實名制政策，財政部轄下的泛公股都跟進抽非實名制社群平台廣告，接下來，金管會是否也為打詐績效，是否讓其他銀行及上市櫃公司都跟進，以配合網路廣告實名制？彭金隆指出，10月30日，各公會在金管會成立的防詐小組裡，就有對此討論，接下來開始落實實施，這是業者自發性作為，金管會「非常支持」，同時認為，廣告主也應善盡社會責任。

除了業者已有高度的自發性，彭金隆指出，至於上市櫃公司，差異性就較大（相較於金融業），但由於這已是全民共識，相信可以執行。