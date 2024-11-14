快訊

職場「閃辭族」大增 年輕人嗅到缺工潮更敢跳槽喊價？

愈貴賣愈好！M4 iPad Pro銷量近5成 這款蘋果平板占比意外掉最多

台中北屯區汽車旅館31歲女住客猝死 同房男子被帶回調查

撤掉非實名制社群平台廣告以阻詐 彭金隆：金融業將全面推動

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會主委彭金隆表示金管會「非常支持」金融業撤掉在非實名制平台下的廣告。記者杜建重／攝影
金管會主委彭金隆表示金管會「非常支持」金融業撤掉在非實名制平台下的廣告。記者杜建重／攝影

金管會主委彭金隆今日在答覆國民黨籍立委賴士葆質詢時指出，關於彭停止投放廣告在非實名制社群平台廣告阻詐，金管會的「防詐小組」在10月30日召各公會開會時已凝聚此共識，已陸續開始執行，也將從金融業進而推動到其他的上市櫃公司。

賴士葆詢問，數發部的網路實名制政策，財政部轄下的泛公股都跟進抽非實名制社群平台廣告，接下來，金管會是否也為打詐績效，是否讓其他銀行及上市櫃公司都跟進，以配合網路廣告實名制？彭金隆指出，10月30日，各公會在金管會成立的防詐小組裡，就有對此討論，接下來開始落實實施，這是業者自發性作為，金管會「非常支持」，同時認為，廣告主也應善盡社會責任。

除了業者已有高度的自發性，彭金隆指出，至於上市櫃公司，差異性就較大（相較於金融業），但由於這已是全民共識，相信可以執行。

廣告 彭金隆 社群 賴士葆 金管會 金融業

延伸閱讀

央行因應川普新政 楊金龍建議擴大對美採購

川普「美國優先」政策 金管會備妥五對策

接招川普新政！楊金龍、莊翠雲、彭金隆財金三長關鍵報告出爐

陳啟昱通緝照超嫩挨批 賴士葆：院檢為何要助逃亡

相關新聞

國庫金雞母！央行盈餘繳庫連續2年逾2000億元

中央銀行114年預算盈餘繳庫2000億2914萬元，較113年增加208萬元，創民國99年以來最高紀錄。

撤掉非實名制社群平台廣告以阻詐 彭金隆：金融業將全面推動

金管會主委彭金隆今日在答覆國民黨籍立委賴士葆質詢時指出，關於彭停止投放廣告在非實名制社群平台廣告阻詐，金管會的「防詐小組...

金管會盯上租賃融資公司從中小型建商套取暴利 一個月內提報告

金管會主委彭金隆今日在答覆民進黨籍立委郭國文質詢時指出，金管會已盯上中小型建商從銀行借不到錢，轉進向租賃融資公司借款，結...

台幣爆量貶…收32.45元 三個月新低

川普勝選效應方興未艾、聯準會官員釋出偏鷹訊息，美元指數強漲，突破106關卡。匯銀主管說，熱錢昨（13）日匯出逾10億美元...

川普「美國優先」政策 金管會備妥五對策

美國大選結果牽動國際局勢，金管會主委彭金隆今（14）日將前往立法院報告，書面資料指出，川普若實施「美國優先」政策，可能造...

與期貨共創Future／金管會副主委邱淑貞：累積知識 不要設限

金管會副主委邱淑貞昨（13）日勉勵年輕學子，準備進入資本市場或職場不要自我設限本身科系，而應持續努力地累積知識，提升對各...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。