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國庫金雞母！央行盈餘繳庫連續2年逾2000億元

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
央行盈餘繳庫連續2年逾2000億元。圖／本報系資料照片
央行盈餘繳庫連續2年逾2000億元。圖／本報系資料照片

中央銀行114年預算盈餘繳庫2000億2914萬元，較113年增加208萬元，創民國99年以來最高紀錄。

央行今日赴立法院財政委員會報告業務計畫及營業預算，113 年度截至10月31日的營業總收入為4750億8558萬元，營業總支出為2873億6010萬元，收支相抵後，盈餘為1877億2548萬元。

央行114年度預算營業總收入為4261億7779萬元，較上年度預算數增加136億6673萬元，增加率為3.31%。其中包括國內外各類證券利息、存放國內外銀行利息及各項融通利息收入共3914億7860萬元，其他各項收入346億9919萬元。

營業總支出114年度預算營業總支出為2508億5779萬元，較上年度預算增加136億5219萬元，增加率為5.76％。支出內容有利息費用1884億338萬元、發行券幣費用50億1886萬元、各項提存537億1190萬元、業務費用18億7459萬元，以及其他各項支出12億1402萬元。

央行表示，營業總收入與營業總支出軋抵後，114年度預算盈餘為,753億2000萬元。除提存法定等公積350億9086萬元外，餘數連同以前年度累積盈餘598億元共計2000億2914萬元，悉數繳交國庫官息紅利。

不過，央行表示，央行盈餘受國內外金融情勢影響甚鉅，具有高度不確定性。外幣資產運用收益為央行營業收入主要來源，影響收益各項因素，包括營運量、主要外幣利率及匯率，均非央行所能完全掌握；另外，營業支出則受央行沖銷性措施以及國內利率調整變動影響，也具有不確定性。

利息 匯率 央行

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