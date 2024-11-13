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彰化銀行關注高齡者照護需求 並推廣防詐騙觀念

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
彰化銀行關注高齡者的照護需求，攜手恩祥老人長照中心舉辦財產信託說明會，宣導財產管理與防詐騙的雙重保障機制。彰化銀行／提供
彰化銀行關注高齡者的照護需求，攜手恩祥老人長照中心舉辦財產信託說明會，宣導財產管理與防詐騙的雙重保障機制。彰化銀行／提供

彰化銀行（2801）持續關注高齡者的照護需求，積極實地走訪各地安養機構及社區，攜手恩祥老人長照中心舉辦財產信託說明會，宣導財產管理與防詐騙的雙重保障機制，並將防詐騙觀念納入信託服務的推廣重點。

彰化銀行表示，藉由安養信託可提前規劃退休後的財產管理，確保老年生活無虞，同時可協助長者防範不法詐騙行為的侵害，使長者在安養院內外都能受到周全保護。

彰化銀行在本次活動向恩祥老人長照中心的長者及其家屬，講解安養信託的運作方式，並強調預立信託規劃的價值，也分享近期防詐騙的實例，介紹信託服務如何幫助長者及家屬在面對各類騙局時保持警覺，避免資產流失，讓長者能夠在早期建立財務安全網，以防範潛在的詐騙風險。

此外，彰化銀行也積極與大專院校合作，推動金融教育，培養具備財產安全與信託知識的年輕專業人才，近來舉辦了多場校園防詐宣導活動，協助學生從校園時期便樹立正確的財務與信託觀念，進一步守護未來的財產安全。

彰化銀行表示，未來將持續創新金融服務，導入更多元化的信託產品，讓信託不僅保障長者的財產安全，也降低詐騙風險，實踐彰化銀行「守護您的財產」的核心使命。

彰化銀行 詐騙 長照

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