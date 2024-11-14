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川普「美國優先」政策 金管會備妥五對策

經濟日報／ 記者楊筱筠林勁傑邱琮皓／台北報導

美國大選結果牽動國際局勢，金管會主委彭金隆今（14）日將前往立法院報告，書面資料指出，川普若實施「美國優先」政策，可能造成台股短期震盪，金管會備妥五對策，預期中長期台股表現仍將回歸基本面。

第一，持續注意美國新政策對投資人信心與對金融市場影響；第二，協同證交所等周邊單位推動資本市場發展措施，深化資本市場協助公司發展與創新，強健台灣資本市場體質，提升國際競爭力。

第三，金管會與美國金融監理機關互動良好，將持續加強跨境金融監理合作，維護金融市場穩定；第四，督促金融業落實相關風險控管與及時採取因應措施。金管會統計至今年9月底，國銀對美暴險總額3兆6,756億元。

第五，持續與財政部、中央銀行及相關部會聯繫，適時採取因應措施。

美國大選 資本市場 金管會

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