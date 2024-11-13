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收回貸款及建商動工 土銀未動工購地貸款大減260億元

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

立院財委會13日審查財政部預算，立委關切八大公股行庫逾18個月未動工購地貸款共計2,116億元，土建融龍頭土地銀行強調，至10月底減至913億元，較去年底1,173億元規模減少260億元。據了解，除了針對逾期未動工建商先收回10%貸款之外，部分建商開始動工也是原因之一。

立委王世堅質詢指出，截至2023年底，以土地銀行逾18個月未動工購地貸款餘額達1,173億元最高，若與2021年央行管制前的未動工購地貸款餘額1,010億元相較，兩年增加16.2%。

土銀董事長何英明回應，截至今年10月底，該行逾18個月未動工購地貸款為913億元，相比去年底1,173億元規模，目前已減少260億元。

據了解，除了針對逾期未動工建商先收回10%貸款之外，部分建商改善缺工缺料問題開始動工也是原因之一。

為防堵建商養地，央行在2021年祭出購地貸款最高五成限制，保留一成動工款並要求建商需在18個月內動工興建，逾限者，銀行須逐步依「合理比例」收回貸款並逐年加碼計息。據透露，目前各行庫針對逾限未動工，普遍收回5%至10%比率，另還會再拉高利率。惟央行也明定例外條款，如受疫情環境影響而發生缺工缺料情形等。

由於土銀身為不動產專業銀行，承作不動產貸款總餘額較一般商業銀行高，到去年底不動產貸款餘額達1.48兆元。至於其他行庫對建商逾限購地貸款多在百億元至200餘億元不等。

土地銀行 央行 建商

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