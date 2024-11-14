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與期貨共創Future／金管會副主委邱淑貞：累積知識 不要設限

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
「從校園到職場——與期貨共創 Future」校園徵才講座昨日舉行，經濟日報總編輯費家琪（由右至左）、統一期貨總經理吳皇旗、期貨公會理事長陳佩君、實踐大學校長丁斌首、金管會副主任委員邱淑貞、期交所總經理周建隆、華南期貨總經理曾祥煥、實踐大學管理學院院長廖培安、實踐大學財務金融學系教授兼系主任廖志峰一同合影。記者林伯東／攝影
「從校園到職場——與期貨共創 Future」校園徵才講座昨日舉行，經濟日報總編輯費家琪（由右至左）、統一期貨總經理吳皇旗、期貨公會理事長陳佩君、實踐大學校長丁斌首、金管會副主任委員邱淑貞、期交所總經理周建隆、華南期貨總經理曾祥煥、實踐大學管理學院院長廖培安、實踐大學財務金融學系教授兼系主任廖志峰一同合影。記者林伯東／攝影

金管會副主委邱淑貞昨（13）日勉勵年輕學子，準備進入資本市場或職場不要自我設限本身科系，而應持續努力地累積知識，提升對各種事物的判斷能力，開創自我不可限量的未來。

經濟日報、臺灣期貨交易所、中華民國期貨業商業同業公會、實踐大學、財務金融系共同主辦「從校園到職場─與期貨共創Future」校園講座與徵才活動，昨日在實踐大學舉辦，邀請邱淑貞專題演講，暢談資本市場未來展望及人才培育。

華南期貨總經理曾祥煥與統一期貨總經理吳皇旗分享期貨人經驗傳承；金管會證期局副組長黃厚銘、期交所總經理周建隆、期貨公會理事長陳佩君，以及實踐大學財務金融學系教授兼系主任廖志峰則共同參與「培養期貨市場人才的願景」座談。會場並安排多家期貨業者與學生進行職場面對面，讓學生可以更多了解期貨業現況。

邱淑貞表示，資本市場對於人才相當重視，學生在學校不要設限自我學習範疇，可隨時吸收各種知識，充實相關知識，選擇職業才可以更多元化，尤其現今是跨業人才搶手的時代。

除了宣導防詐騙之外，她特別提醒學子們留意洗錢防制法已修正，不要隨意把自己帳戶借給別人、或幫別人買賣加密貨幣，避免觸法。

期交所總經理周建隆表示，期貨業重視人才培育，隨著台灣期貨業進步發展，今年期貨交易口數將挑戰4億口歷史新高紀錄，期貨業者今年獲利也很豐碩，很期待更多人才進入期貨界。

實踐大學校長丁斌首表示，自己指導研究生時，希望他們一生要「Happy & Rich」，Happy可透過建立正確人生觀或有宗教信仰，Rich則是心理與實質層面都要豐富；投資則是實質面很重要的致富管道。

實踐大學秉持創辦人謝東閔指示，學校向來不欠別人錢，五年前則開始運用校務基金進行投資，迄今已有1.6億元股息收入，如果計算帳面上的收益更為可觀。

實踐大學 臺灣期貨交易所 邱淑貞

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