快訊

天兔長「針眼」挑戰強颱 清晨5時30分海警、今晚將發布陸警

彰銀統籌主辦 力積電聯貸案簽約

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導
彰化銀行統籌主辦力積電7年期新台幣180億元聯貸案，日前舉行簽約儀式，由彰化銀行總經理周朝崇（左）代表銀行團與力積電董事長黃崇仁完成簽約。 彰銀／提供
彰化銀行統籌主辦力積電7年期新台幣180億元聯貸案，日前舉行簽約儀式，由彰化銀行總經理周朝崇（左）代表銀行團與力積電董事長黃崇仁完成簽約。 彰銀／提供

彰化銀行（2801）統籌主辦力晶積成電子7年期新台幣180億元聯貸案，已順利募集完成，並於11月12日舉行簽約儀式，由彰化銀行總經理周朝崇代表聯貸銀行團與力積電董事長黃崇仁簽訂聯合授信合約。

本次聯貸案資金用途係為償還既有金融機構借款、充實中期營運周轉金暨採購再生能源及其憑證，由彰化銀行擔任額度暨擔保品管理銀行，與土地銀行、合作金庫及華南銀行共同統籌主辦，其他聯貸銀行團成員包括第一銀行、兆豐銀行、全國農業金庫、臺灣中小企銀、新光銀行、台北富邦銀行、台新銀行及板信銀行，合計共12家金融同業參與，於募集期間順利籌組完成且超額認購，顯示銀行團對於力積電面對產業景氣波動所展現的營業韌性深具信心，並給予高度肯定與支持。

力積電為國內排名前三名之晶圓代工廠商，主要生產邏輯暨特殊應用及記憶體產品，為全球唯一同時掌握記憶體、邏輯兩大製程平台之晶圓代工廠。近期整體產業面臨高通膨影響終端消費電子復甦力道，力積電積極切入生產矽中介層，可望協助突破CoWoS產能瓶頸，並與工研院合作開發 MOSAIC 3D AI晶片，拿下有研發界奧斯卡獎之稱的2024年全球百大科技研發獎（R&D Awards），該晶片採用力積電獨創的3D WoW技術製成，較目前2.5D CoWoS封裝的類似產品，具有頻寬更高、耗能更低顯著優勢。

目前力積電新推出的3D AI Foundry技術平台已開始和美商超微（AMD）展開合作，今年落成之銅鑼廠正導入相關設備，為客戶提供3D晶圓堆疊代工服務。力積電並持續透過產學合作開發新技術，可為大型語言模型人工智慧應用市場及AI PC新需求，提供高性價比的解決方案。

2050淨零轉型是全世界的目標，也是臺灣的目標，本案攜手力積電共創美好綠色家園，透過聯貸案ESG指標的達成調降動用利率加碼，以互惠及共好方式響應國際節能減碳趨勢，共同攜手並進朝向永續共榮邁步。

AI 力積 晶圓代工廠

延伸閱讀

長鑫存儲傳數萬片晶圓報廢 懲處名單驚見「台積電前高管」

創見談記憶體 明年市況好轉

元大銀行統籌主辦 群益金鼎100億聯貸案完成簽約

M4版MacBook Pro也來了！記憶體、連接埠規格升級 售價54,900元起

相關新聞

央行關鍵報告…川普2.0 三大衝擊

美國前總統川普重返白宮對台帶來什麼影響？中央銀行總裁楊金龍今（14）日將赴立法院財委會報告，率先出爐的書面報告指出恐有三...

董座都舉手表示確定…八大公股行庫 明年加薪3%

八大公股行庫今年獲利頗豐，員工明年加薪有望。立委賴士葆昨（13）日在立法院財委會質詢時，關切公股行庫競爭力議題，認為如果...

台幣爆量貶…收32.45元 三個月新低

川普勝選效應方興未艾、聯準會官員釋出偏鷹訊息，美元指數強漲，突破106關卡。匯銀主管說，熱錢昨（13）日匯出逾10億美元...

川普「美國優先」政策 金管會備妥五對策

美國大選結果牽動國際局勢，金管會主委彭金隆今（14）日將前往立法院報告，書面資料指出，川普若實施「美國優先」政策，可能造...

與期貨共創Future／金管會副主委邱淑貞：累積知識 不要設限

金管會副主委邱淑貞昨（13）日勉勵年輕學子，準備進入資本市場或職場不要自我設限本身科系，而應持續努力地累積知識，提升對各...

一銀優惠融資 挺產業低碳轉型

第一銀行以「永續金融，第一品牌」為核心思維，為響應國際2050淨零排放趨勢並積極發揮金融影響力，5月於台北舉辦永續發展專...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。