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美國10月CPI年升2.6％符合預期 相較9月2.4％升幅略升

國銀在美國營運 金管會提示三大挑戰

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會主委彭金隆。記者杜建重／攝影
金管會主委彭金隆。記者杜建重／攝影

金管會主委彭金隆明天將赴立法院財委會針對「美國新任總統的貿易政策對台灣經濟與金融穩定之可能影響與對策」進行專題報告，金管會在今天新出爐的書面報告指出，截至今年9月底，國銀對美國暴險總額為3兆6756億元，在營運風險方面，銀行業須面臨關稅可能提高，通膨及高利率期間更久的三大挑戰。

為密切掌握國際金融市場發展狀況與重大金融事件，金管會也表示，將適時召集證交所等周邊單位召開「股期市研商會議」，必要時採取相關穩定股期市措施。

銀行業者除要面臨上述三大挑戰外，金管會認為仍有商機。對此金管會表示，美國政府若擴大減稅政策，短期內將增加全球企業及海外台商赴美國投資意願，銀行業者可適時擇優拓展業務（如聯貸案）掌握商機。另美國政府若對中國大陸加徵關稅，可能驅動台商調整全球投資布局，銀行業者可望以資金提供者身分協助客戶調整布局。

另外對於壽險業所持有的美元資產，金管會也分析，若美國政府公債發行增加，可能造成整體債券市場殖利率上升，引發債券價格下跌。另我國保險業目前持有國外有價證券投資多採美元計價，如美元持續維持強勢地位，對我國壽險業有利，但可能使壽險業的外匯避險成本提高。

而鑑於我國保險業持有有價證券多以債券為主，且多以持有至到期日，採攤銷後成本評價，金管會認為，如此較不受利率變動評價的影響，又升息有助於壽險業新資金（包括新收入的保費、資產孳息、及債券到期收回本金）投資獲益。

金管會也表示，迄12日止，台股加權股價指數22981 點，上漲28.17%，相較亞洲各股市如深圳漲18.79%、日本漲17.67%、香港漲16.42%、上海漲15.03%、新加坡漲14.54%、韓國跌6.50%等，漲幅均高於上述亞洲股市。相對於美國股市的道瓊漲幅16.51%與那斯達克漲28.45%，台股整體漲幅表現仍優於上述市場。

金管會也在報告中表示，美國新總統相關政策可能造成台股短期震盪，但中長期台股表現仍將回歸基本面，我國上市櫃公司本年截至10月底累積營收約35.58兆元，較去年同期成長11.92%，為歷年同期最高，顯見我國產業具有競爭力及韌性，尚能因應外在經濟環境變化及挑戰。

另美國政府若採取「美國優先」政策，保護美國製造業，加以可能加徵關稅，需整體觀察對通膨與利率水準等對資本市場影響。

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