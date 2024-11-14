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富邦金ESG績優 連15年獲國際肯定

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
富邦金控再傳國際捷報！連續15年榮獲The Asset ESG Corporate Awards，落實永續經營的成果深受國際肯定。富邦金控／提供
富邦金控再傳國際捷報！連續15年榮獲The Asset ESG Corporate Awards，落實永續經營的成果深受國際肯定。富邦金控／提供

富邦金控（2881）自2010年起已連續15年榮獲The Asset ESG Corporate Awards，今年再度榮獲「最佳ESG企業白金獎」及「最佳多元化與包容性獎」，子公司台北富邦銀行致力落實金融平權，獲頒「最佳社會責任獎」、富邦產險則榮獲「最佳環境責任獎」肯定。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控自2015年起全面啟動「永續經營ESG願景工程」，成果有目共睹，今年富邦金控與子公司共計獲得《The Asset》四個獎項，為台灣獲獎最多的金融業者，顯見富邦金控長期落實企業永續經營的成果備受肯定。

永續發展已是全球顯學，國際投資人亦日益重視企業ESG議題，2023年國際永續準則委員會（ISSB）發佈國際永續資訊揭露框架準則IFRS S1、S2，提供統一的揭露標準。富邦金控身為指標性金融機構，亦逐步接軌IFRS，今年更與主要子公司共發佈9本永續及TCFD報告書，攜手利害關係人共創永續時代。

富邦金控2021年擘劃「低碳、數位、激勵、影響」四大永續策略並於2023年底增設各項指標至2030年目標，也持續投入Run For GreenTM計劃，2024年成立「永續聚樂部」，規劃培訓課程，協助員工面對永續轉型挑戰。為持續打造友善職場，富邦金控年投入近1.5億元生、育補助，照顧近5,000名員工子女，除每胎新生兒10萬元補助外，2024年再提高6歲以下子女津貼至每年2.4萬元，並持續提供優於法規的有薪產假、產檢假、陪產檢及陪產假等。

台北富邦銀行為提高大眾對高齡經濟安全及金融友善之關注，與弘道老人福利基金會於2023年發佈全台首份針對50-64歲熟齡族群的「樂齡金安心-經濟安全未來趨勢」調查報告，洞察熟齡族群經濟安全痛點，並連三年支持「銀響力新聞獎」，增進國人對高齡議題的了解。

富邦產險積極推動脫碳，開發多元ESG保險商品，協助產業提升氣候風險韌性並支持綠能發展，2023年富邦產險承保全台近五分之一太陽能案場、約半數陸上風電機組，並參與每一個離岸風電風場的保險計劃，更率同業之先提出「2050淨零承保」，攜手客戶應對低碳轉型的風險。

ESG 富邦金控

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