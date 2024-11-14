中信扎根棒運 做中華隊最強後盾

中國信託銀行贊助「2024年世界12強棒球錦標賽B組預賽」，開幕戰昨（13）日於臺北大巨蛋開打，由中華隊打頭陣迎戰韓國隊，滿場球迷為中華隊加油。

開幕儀式由世界棒壘球總會（WBSC）會長Riccardo Fraccari、臺北市市長蔣萬安、中華民國棒球協會理事長辜仲諒、中國信託銀行董事長陳佳文共同參與，為臺北大巨蛋啟用以來所舉辦最高層級的國際棒球賽事揭開序幕。

中國信託長期力挺中華隊征戰世界舞臺，今年再度以行動支持「世界棒球12強賽」，與球迷並肩為中華隊加油。中華職棒35年年度總冠軍中信兄弟棒球隊共有八位球員及教練入選中華隊，爭取晉級日本東京巨蛋超級循環賽兩席資格。

中信銀行董事長陳佳文表示，中國信託是臺灣首家支持五級棒球運動的企業，致力培育優秀球員，連續十年冠名贊助中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，今年共213支球隊參加，並首度設置「女子組」賽事，雙雙創下賽史紀錄；中國信託慈善基金會推動的「愛接棒計畫」則資助24支少棒及青少棒球隊，一圓偏鄉孩子的棒球夢。中信銀行2014年起支持中信兄弟，促成中信兄弟締造四年來三度封王的榮耀，並助力今日征戰國際賽事的中華隊，期待中華隊全力以赴，不負全民期待，成為臺灣球員的典範。

「世界棒球12強賽」即日起至今年11月18日於臺北大巨蛋及臺北天母棒球場舉辦，除今日完賽的中韓大戰，中華隊將依序迎戰多明尼加隊、日本隊、澳洲隊及古巴隊。中信銀行自媒體Home Run Taiwan賽事期間開設「12強熱血聊天室」，直播躍上臺北大巨蛋大螢幕，由主播楊政典、球評黃忠義及Passion Sisters希希隔空與球迷互動，球場內活動攤位更是超人氣，「Home Run Taiwan」攤位發送限量國旗氣球，「閱讀全壘打」攤位則邀請賽事啦啦隊CT AMAZE女孩，吸引大批球迷圍觀互動。更多活動資訊請洽「Home Run Taiwan」臉書粉絲團及「閱讀全壘打夢想象前行」臉書粉絲團。