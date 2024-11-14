快訊

天兔長「針眼」挑戰強颱 清晨5時30分海警、今晚將發布陸警

中信扎根棒運 做中華隊最強後盾

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導
中信銀行贊助「世界棒球12強賽」，開幕戰昨（13）日於臺北大巨蛋開打，中華棒協理事長辜仲諒（左起）、世界棒壘球總會會長Riccardo Fraccari、臺北市市長蔣萬安、中信銀行董事長陳佳文及中華隊捕手戴培峰共同參與開球儀式。中華棒協／提供
中信銀行贊助「世界棒球12強賽」，開幕戰昨（13）日於臺北大巨蛋開打，中華棒協理事長辜仲諒（左起）、世界棒壘球總會會長Riccardo Fraccari、臺北市市長蔣萬安、中信銀行董事長陳佳文及中華隊捕手戴培峰共同參與開球儀式。中華棒協／提供

中國信託銀行贊助「2024年世界12強棒球錦標賽B組預賽」，開幕戰昨（13）日於臺北大巨蛋開打，由中華隊打頭陣迎戰韓國隊，滿場球迷為中華隊加油。

開幕儀式由世界棒壘球總會（WBSC）會長Riccardo Fraccari、臺北市市長蔣萬安、中華民國棒球協會理事長辜仲諒、中國信託銀行董事長陳佳文共同參與，為臺北大巨蛋啟用以來所舉辦最高層級的國際棒球賽事揭開序幕。

中國信託長期力挺中華隊征戰世界舞臺，今年再度以行動支持「世界棒球12強賽」，與球迷並肩為中華隊加油。中華職棒35年年度總冠軍中信兄弟棒球隊共有八位球員及教練入選中華隊，爭取晉級日本東京巨蛋超級循環賽兩席資格。

中信銀行董事長陳佳文表示，中國信託是臺灣首家支持五級棒球運動的企業，致力培育優秀球員，連續十年冠名贊助中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，今年共213支球隊參加，並首度設置「女子組」賽事，雙雙創下賽史紀錄；中國信託慈善基金會推動的「愛接棒計畫」則資助24支少棒及青少棒球隊，一圓偏鄉孩子的棒球夢。中信銀行2014年起支持中信兄弟，促成中信兄弟締造四年來三度封王的榮耀，並助力今日征戰國際賽事的中華隊，期待中華隊全力以赴，不負全民期待，成為臺灣球員的典範。

「世界棒球12強賽」即日起至今年11月18日於臺北大巨蛋及臺北天母棒球場舉辦，除今日完賽的中韓大戰，中華隊將依序迎戰多明尼加隊、日本隊、澳洲隊及古巴隊。中信銀行自媒體Home Run Taiwan賽事期間開設「12強熱血聊天室」，直播躍上臺北大巨蛋大螢幕，由主播楊政典、球評黃忠義及Passion Sisters希希隔空與球迷互動，球場內活動攤位更是超人氣，「Home Run Taiwan」攤位發送限量國旗氣球，「閱讀全壘打」攤位則邀請賽事啦啦隊CT AMAZE女孩，吸引大批球迷圍觀互動。更多活動資訊請洽「Home Run Taiwan」臉書粉絲團及「閱讀全壘打夢想象前行」臉書粉絲團。

中信兄弟 中信銀行 中國信託

延伸閱讀

12強賽／雙帥開砲轟碎不看好 中華隊虐翻南韓隊首戰即奪首勝

12強Live／贏韓國了！就靠二局兩轟打爆對手 中華6：3摘下首勝

12強賽／雙帥同局轟寫歷史 陳晨威炸出中華隊賽史首支滿貫

12強賽／南韓教頭評低角度球可壓制中華隊 曾總：打了才知道

相關新聞

央行關鍵報告…川普2.0 三大衝擊

美國前總統川普重返白宮對台帶來什麼影響？中央銀行總裁楊金龍今（14）日將赴立法院財委會報告，率先出爐的書面報告指出恐有三...

董座都舉手表示確定…八大公股行庫 明年加薪3%

八大公股行庫今年獲利頗豐，員工明年加薪有望。立委賴士葆昨（13）日在立法院財委會質詢時，關切公股行庫競爭力議題，認為如果...

台幣爆量貶…收32.45元 三個月新低

川普勝選效應方興未艾、聯準會官員釋出偏鷹訊息，美元指數強漲，突破106關卡。匯銀主管說，熱錢昨（13）日匯出逾10億美元...

川普「美國優先」政策 金管會備妥五對策

美國大選結果牽動國際局勢，金管會主委彭金隆今（14）日將前往立法院報告，書面資料指出，川普若實施「美國優先」政策，可能造...

與期貨共創Future／金管會副主委邱淑貞：累積知識 不要設限

金管會副主委邱淑貞昨（13）日勉勵年輕學子，準備進入資本市場或職場不要自我設限本身科系，而應持續努力地累積知識，提升對各...

一銀優惠融資 挺產業低碳轉型

第一銀行以「永續金融，第一品牌」為核心思維，為響應國際2050淨零排放趨勢並積極發揮金融影響力，5月於台北舉辦永續發展專...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。