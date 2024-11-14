董座都舉手表示確定…八大公股行庫 明年加薪3%

八大公股行庫今年獲利頗豐，員工明年加薪有望。立委賴士葆昨（13）日在立法院財委會質詢時，關切公股行庫競爭力議題，認為如果不能「公公併」，就從員工待遇先做起，在場八大公股行庫董事長均舉手表示，明年確定會調薪3％。

賴士葆昨日在財委會詢問，今年泛公股銀行有大賺錢的董事長請舉手，上台的八大公股董座全都舉手；賴士葆追問，明年是否加薪3％，八大行庫董座均舉手。兆豐金（2886）董事長董瑞斌表示，該行明年將比照公務人員調薪3%，但若加上每年晉級自然加薪，總計加薪幅度約5%。

賴士葆另詢問百分之百國營銀行的員工待遇，並舉例說，臺灣金暨臺銀董事長凌忠嫄從彰銀到臺銀任職，薪水只剩原本的三分之一，對此，凌忠嫄表示，不論是金控集團或其子公司員工待遇和福利，跟所有公股和民營金融機構均無法相比。

財長莊翠雲說，民營化行庫調薪是公司治理一部分，至於國營事業則有相關法規限制。

立院財委會昨天審查財政部及所屬歲入預算，立委關注財政部對公股行庫間「公公併」的態度及子公司合併可行性，莊翠雲重申，銀行以外子公司合併仍要視相關綜效、工會立場、股東及國家整體利益考量。

立委郭國文詢及，如果公股金控直接合併不可行，而透過子公司下層併購也是可考慮方式，對於何種方式財政部應該有態度出來。莊翠雲回應，就銀行以外子公司合併對於相關綜效、工會立場、股東、員工、客戶權益及國家整體利益都要做考量。

立委羅廷瑋則質疑2010年青貸款上路以來房價飆漲，去年加碼新青安更變相吸引年輕人「入坑」，詢問貸戶斷頭比例，莊翠雲強調，新青安違約率僅0.04％，絕大部分貸款戶都是依約還本繳息。此外，沒有使用寬限期比例高達51%，申請寬限期三年者占14%，寬限期五年的為25%。

多位立委還批評日前台灣金聯人事案，新任董事長呂政璋就任僅三天下台。莊翠雲坦言人事案核定權在行政院，但由財政部簽辦，莊翠雲也說用人要謹慎，目前由總經理代理，新任董座人選會另做考量。