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央行成國庫金雞母 明年繳庫逾2千億元寫16年新高

中央社／ 台北13日電
央行明年預算報告出爐，2025年度預計繳庫新台幣2000億2914萬元，不只較今年增加，更創下2010年以來的最高紀錄，顯見央行「國庫金雞母」稱號當之無愧。圖／聯合報系資料照
央行明年預算報告出爐，2025年度預計繳庫新台幣2000億2914萬元，不只較今年增加，更創下2010年以來的最高紀錄，顯見央行「國庫金雞母」稱號當之無愧。圖／聯合報系資料照

央行明年預算報告出爐，2025年度預計繳庫新台幣2000億2914萬元，不只較今年增加，更創下2010年以來的最高紀錄，顯見央行「國庫金雞母」稱號當之無愧。

中央銀行每年為國庫賺進大把鈔票，素有「國庫金雞母」的稱號。而央行最新預算報告出爐，明年度預算繳交國庫官息紅利，全數列為行政院歲入預算，計新台幣2000億2914萬元，較今年度預算繳庫數增加208萬元，為2010年以來、16年來最高紀錄。

央行說明，央行（含中央造幣廠、中央印製廠）明年度預算營業總收入為4261億7779萬元，較今年度預算數增加136億元，成長率為3.31%。從結構來看，以利息收入為主，達3914億7860萬元，包括投資國內外各類證券利息、存放國內外銀行利息及各項融通利息等收入。

央行官員表示，今、明年繳庫數相當，均為2000多億元，主要是經過先前的升息循環，全球利率較高，有助於提升央行投資運用收益率，繳庫數額跟著增加，但今年主要國家轉向降息，對後續收入及央行繳庫數額的影響，仍得綜合評估。

央行指出，央行是以穩定物價及促進金融穩定為主要營運目標，營運特性須考量總體經濟面，盈餘也受國內外金融情勢影響甚鉅，具有高度不確定性。外幣資產運用收益是央行營業收入主要來源，而影響收益的各項因素，包括營運量、主要外幣利率及匯率，均非央行能完全掌握；另外，營業支出會受央行沖銷性措施以及國內利率調整變動影響，同樣具有不確定性，這是各國央行面臨的問題。

央行

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