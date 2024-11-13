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宏利投信委任王俊傑為總經理 待主管機關核准後生效

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

宏利投信13日宣布，委任王俊傑為總經理，待主管機關核准後正式生效。同時，原總經理馬瑜明已請辭，宏利投信感謝馬瑜明先生過去的領導。

宏利投信一直致力開拓台灣市場，未來於王俊傑的領導下，公司繼續聚焦於台灣市場的業務發展，竭誠為銷售通路及機構法人提供更全面、更周全妥貼的服務。王俊傑擁有20年以上豐富資產管理通路銷售經驗，在此任命之前為宏利投信業務主管，統領通路業務。

宏利投信自2008年以來為台灣投資人提供多元的投資方案，在境內平台上建置完整的業務及基金管理等相關資源及機制，並一直致力推動資產管理業務的持續發展。宏利投信除旗下管理在台灣發行的境內基金，另擔任宏利環球系列在台灣登記的境外基金之總代理人，以及安本旗下在台灣登記的境外基金之總代理人。

宏利金融集團為提供保險及投資方案的全球領先金融業者，作為集團旗下財富及資產管理業務，宏利投資管理秉承集團逾百年機構投資人盡職治理的原則，在亞洲及全球為個人、法人及退休計畫成員提供服務。

保險 境外基金 金融業

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