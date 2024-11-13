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信託公會辦校園信託競賽 全國高中職組隊報名再創新高

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
前排由右至左：信託公會游基政秘書、陳靖宜副秘書長、呂蕙容秘書長、致理科大黃博怡副校長、張佳雯系主任、楊適伃助理教授、邱家乾專員。信託公會／提供
前排由右至左：信託公會游基政秘書、陳靖宜副秘書長、呂蕙容秘書長、致理科大黃博怡副校長、張佳雯系主任、楊適伃助理教授、邱家乾專員。信託公會／提供

信託公會推動信託教育不遺餘力，今年持續委請致理科技大學規劃並執行「大專院校信託創意發想與高中職知識競賽」，吸引全國高中職與大專院校學子們踴躍報名參加，讓信託的種子持續在校園深耕茁壯。

信託公會理事長邱月琴表示，信託公會主辦的「大專生信託創意發想競賽」與「高中職信託知識競賽」兩項競賽，是國內唯一以信託教育而舉辦的校園金融推廣活動。目的是要將信託財產管理的法制與實務帶進校園，讓學生能提早認識信託的功能與機制，並將信託納進未來人生的理財規劃中，豐富金融理財教育內涵。

自「高中職信託知識競賽」開辦以來，這項競賽來自高中職師生中詢問度持續攀高，主要是因競賽採搶答型式，無論在初賽或決賽都十分刺激，考驗學生們對題目的熟悉度與答題反應。為加深高中職師生們的信託觀念，致理科大特針對全國高中職師生舉辦巡迴講習多達10場，也感受到來自全國各高中職師生的熱情回饋。

信託公會秘書長呂蕙容提到，今年「高中職信託知識競賽」有2大特色：首先，參賽學校遍及北中南，北至基隆，南到屏東，包括北一女中、建國中學、薇閣中學、南山高中、康橋高中、基隆女中、復旦中學、台中二中、暨南大學附中等多家優秀高中職派出多支隊伍參與，代表信託競賽沒有地域限制。再者，參賽人數與參賽學校較往年也持續成長。去年參賽統計達20校134隊，計402人報名參加，而今年高達25校157隊，共471人報名參加。

負責執行信託競賽的致理科技大學財務金融系張佳雯系主任指出，今年再次接受信託公會委託舉辦「大專院校信託創意發想與高中職知識競賽」十分有意義，各高中職學校師生們投入競賽的程度十分認真，高中職決賽尤其激烈，最後高中組僅有5校10隊進入決賽，高職組有4校10隊闖進決賽，去年第二屆冠軍中和高中、鶯歌工商在今年一樣派出強隊尋求連任，第一屆冠軍華僑高中則捲土重來搶進決賽；今年決賽還出現強勁對手，在高中組包括北一女中、新北高中都是第一次參加就進決賽；在高職組則有新竹高商、高雄高商也是決賽勁旅。最後於11月13日舉辦決賽並公布前三名。

高中職組決賽型態相當考驗學生們對題庫的熟稔與臨場答題的反應。在高中組方面，在去年奪得一、三名的中和高中，今年有六支隊伍進入決賽，其中兩隊分別贏得冠亞軍，首次參加就進入決賽的北一女中也搶下第三名；在高職組方面，今年奪得前兩名的學校全是進入決賽的新面孔，分別由新竹高商奪得第一名、高雄高商搶下第二名，華僑高中今年則成功重返前三，拿下第三名。

呂蕙容致詞時提到，感謝致理科大參與專案的師生投入心力擴大今年的參賽人數與學校，讓「高中職信託知識競賽」愈辦愈好。信託公會將持續投入資源推動「信託校園扎根計畫」，強化各級學校間產學合作，推動舉辦知識競賽或創意提案競賽等多元活動型態，讓學生在學期間培養對信託之認知，也可藉此在各級教育體系逐步建立信託服務產業所需的人才，並期許未來有更多年輕且具創意的人才加入信託業。更希望能帶動更多學校願意與信託業進一步合作，讓信託觀念扎根，讓信託服務成長興盛。

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