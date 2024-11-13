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群益證加入國健署「722安心血壓站」計畫 為客戶拚財富更顧健康

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

群益金鼎證券（6005）近期受邀加入國健署「722安心血壓站」試辦計畫，共同推廣正確量血壓的知識與重要性，並作為證券業代表出席日前衛福部聯手產業領航記者會，不僅是客戶的「財富創造者」，也追求成為客戶及員工的「健康陪伴者」。

群益金鼎證券今年5月自主推出「群益健康讚」專案在全台52間分公司設置「隧道式血壓計」，以供群益同仁與來訪客戶隨時量測血壓及脈搏使用，除建立友善的職場環境，更展現群益對客戶及同仁的用心。

衛福部記者會有多元產業共同響應，群益金鼎證券作為證券業代表出席，彰顯以具體行動響應ESG的決心，記者會揭示一個嶄新的健康管理網絡，透過血壓站點的普設，讓血壓管理成為每個人日常生活的一部分，同時展現AI技術如何賦能血壓管理，使其變得更加智慧化和個人化，並輕鬆管理血壓。

群益金鼎證券近年來推動各項運動與健康促進事項，制定多元化的健康活動，包括科技體適能、健康飲食課程、視障按摩、瑜珈教室等，積極打造健康職場，四度榮獲教育部體育署「運動企業認證」，展現群益證對員工健康的高度重視。

同時，透過舉辦幸福企業運動會鼓勵員工培養運動習慣、凝聚向心力，運動會以「ESG環保減塑愛地球」主題，全體員工響應自帶水杯展現對環保的關注，現場亦提供循環杯落實ESG理念。

此外，群益金鼎證券投入資源支持國內體育發展，鼓勵大眾享受生活、提升身心健康。

今年度贊助台鋼職籃、職棒，扶植國內運動產業，同時鼓勵員工參與體育活動。公司還定期舉辦運動健康講座，邀請專業講者分享運動知識及健康飲食的重要性，提升員工的健康意識；為了確保員工的身體健康，提供定期健康檢查服務、醫生健康服務與諮詢，讓員工能定期獲得專業的健康建議。

群益金鼎證券作為客戶的「財富創造者」、「健康陪伴者」，貼心為客戶量身策劃多樣化的活動，不僅促進財富增長，還鼓勵客戶享受生活、提升身心健康。今年更與亞果遊艇（7566）和智崴集團（5263）合作，為客戶提供遊艇出遊和3D飛行體驗。

群益金鼎證券首次贊助台鋼雄鷹棒球隊及台鋼獵鷹籃球隊，在台北大巨蛋舉辦品牌日，廣邀百名群益VIP客戶共襄盛舉，並特邀台鋼Wing Stars啦啦隊女神一粒擔任品牌代言人，出席理財講座並推出聯名開戶禮，以助力投資年輕化。

ESG 群益

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