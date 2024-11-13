快訊

賴總統：「波波牙醫」每年回台實習50名 政府承諾不提高

川普重返白宮…市場憂影響台積電 金管會報告出爐

台鐵員工又遇暴力事件！乘客車上抽菸遭勸 竟壓制車長到站才脫手

聽新聞
0:00 / 0:00

一桿進洞業者賠怕了！高球險保費高漲 保戶們咋舌

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
高爾夫球險，現在恐怕愈來愈難買，且保費比以前高得多，主因是高爾夫球「一桿進洞險」理賠越來越多，導致部分大型產險公司保費越調越貴，甚至有大型產險業者目前的保費是三年前的三倍之多，已經使許多保戶咋舌。情境示意圖。圖／Ingimage
高爾夫球險，現在恐怕愈來愈難買，且保費比以前高得多，主因是高爾夫球「一桿進洞險」理賠越來越多，導致部分大型產險公司保費越調越貴，甚至有大型產險業者目前的保費是三年前的三倍之多，已經使許多保戶咋舌。情境示意圖。圖／Ingimage

高爾夫球險，現在恐怕愈來愈難買，且保費比以前高得多，主因是高爾夫球「一桿進洞險」理賠越來越多，導致部分大型產險公司保費越調越貴，甚至有大型產險業者目前的保費是三年前的三倍之多，已經使許多保戶咋舌。

為何高爾夫球險的「一桿進洞險」近三年來理賠金額大增，讓業者不得不調高保費？原因主要和前幾年的疫情相關，國人沒有辦法出國，留在國內打高爾夫球的頻率大增，也因此使得理賠機率升高，但現在高球保費拉高之後，即使疫後也「回不去了」。

有的業者甚至已因此停賣高爾夫球險，也有業者雖然沒調高保費或完全停賣，但已不敢透過通路對外銷售；這類業者私下坦言，已不再由通路銷售高爾夫球險，只保留讓集團相關公司的重要客戶或者是主管、員工來投保，免得越賠越多。

對此產險業者建議，倘若保戶原先鎖定的產險公司保費太高，不妨轉向評估其他產險公司，改成同時投保兩家其他的公司，不但省下保費，且理賠金額甚至不輸給原本鎖定的目標產險公司。

產險業者也進而說明，由於能否「一桿進洞」，這並非球友自身能控制，因此在投保上的重複投保並不會像投保意外險或傷害險，有所謂的道德風險問題。

各家業者的保費費率，與理賠金額則有所不同，倘若只看一桿進洞險的理賠金額，舉例來說，國泰產險的費率在約1100元至2600元之間，隨保費不同，一桿進洞險的理賠金額介於2萬至5萬；華南產險保費約1500元，可取得一桿進洞理賠4萬元；和泰產險費率約2800元或2200元，各可取得6萬及4萬元的理賠，富邦產險的保費約在1100至6200元之間，理賠金額約在2萬至10萬不等。

上述業者所提出的高爾夫球險，多半名為高爾夫球綜合險或責任險，承保範圍除一桿進洞險，通常還包括了自身或第三人體傷責任、球具損失等財務損失，但不能單獨承保一桿進洞，而是必須以附加條款方式，掛在高爾夫球的綜合險或責任險項下。

業者坦言，雖然一桿進洞險是附約，但相關理賠金額卻遠比高爾夫球在意外傷害相關的理賠金額來得高，保戶在比較的時候也以此「貨比三家」，由上述各業者的方案來看，保戶仍有一定空間可搭配出以較小保費、放大理賠金額的方案。

保費 理賠 產險

延伸閱讀

六大壽險新契約保費向上

高球／國寶名將謝敏男出回憶錄 蔡明忠出席力挺

學者建議補充保費增至3% 健保署拚114年修法

健保「找財源」盯上投資客 石崇良：明年啟動修法

相關新聞

一桿進洞業者賠怕了！高球險保費高漲 保戶們咋舌

高爾夫球險，現在恐怕愈來愈難買，且保費比以前高得多，主因是高爾夫球「一桿進洞險」理賠越來越多，導致部分大型產險公司保費越...

駁斥審查受阻傳言！新光金、台新金共同發出四大聲明

由於金管會高度重視新新併的員工權益協商，並且關注與此相關的後續送金管會審查的送審進度，對此台新金和新光金今日特別發出共同...

「新新併」送件卡關？ 台新金、新光金發布4點聯合聲明

台新金（2887）與新光金（2888）能否順利推進合併案，受金融市場高度矚目，據了解，兩家金控力拚在明年農曆年前完成送件...

奧丁丁集團攜手Visa 簡化跨境支付流程

全球領先的區塊鏈技術金融科技公司奧丁丁集團（OwlTing Group）宣布與Visa集團旗下的數位支付公司Visa達成...

單身族如何規劃保險？永達保經提出三大建議

最新的適婚人口未婚率已經超過50%，使得單身族未來的人生風險更受民眾矚目，永達保經對於單身族的保險規劃提出了三大建議，其...

公公併前分支機構先整併 莊翠雲：有必要盤點

立委郭國文13日質詢時問及公公併議題，財政部長莊翠雲強調，針對行庫布點部分的效益有必要全面盤點調整。但公公併或與其旗下子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。