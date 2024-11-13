一桿進洞業者賠怕了！高球險保費高漲 保戶們咋舌

高爾夫球險，現在恐怕愈來愈難買，且保費比以前高得多，主因是高爾夫球「一桿進洞險」理賠越來越多，導致部分大型產險公司保費越調越貴，甚至有大型產險業者目前的保費是三年前的三倍之多，已經使許多保戶咋舌。

為何高爾夫球險的「一桿進洞險」近三年來理賠金額大增，讓業者不得不調高保費？原因主要和前幾年的疫情相關，國人沒有辦法出國，留在國內打高爾夫球的頻率大增，也因此使得理賠機率升高，但現在高球保費拉高之後，即使疫後也「回不去了」。

有的業者甚至已因此停賣高爾夫球險，也有業者雖然沒調高保費或完全停賣，但已不敢透過通路對外銷售；這類業者私下坦言，已不再由通路銷售高爾夫球險，只保留讓集團相關公司的重要客戶或者是主管、員工來投保，免得越賠越多。

對此產險業者建議，倘若保戶原先鎖定的產險公司保費太高，不妨轉向評估其他產險公司，改成同時投保兩家其他的公司，不但省下保費，且理賠金額甚至不輸給原本鎖定的目標產險公司。

產險業者也進而說明，由於能否「一桿進洞」，這並非球友自身能控制，因此在投保上的重複投保並不會像投保意外險或傷害險，有所謂的道德風險問題。

各家業者的保費費率，與理賠金額則有所不同，倘若只看一桿進洞險的理賠金額，舉例來說，國泰產險的費率在約1100元至2600元之間，隨保費不同，一桿進洞險的理賠金額介於2萬至5萬；華南產險保費約1500元，可取得一桿進洞理賠4萬元；和泰產險費率約2800元或2200元，各可取得6萬及4萬元的理賠，富邦產險的保費約在1100至6200元之間，理賠金額約在2萬至10萬不等。

上述業者所提出的高爾夫球險，多半名為高爾夫球綜合險或責任險，承保範圍除一桿進洞險，通常還包括了自身或第三人體傷責任、球具損失等財務損失，但不能單獨承保一桿進洞，而是必須以附加條款方式，掛在高爾夫球的綜合險或責任險項下。

業者坦言，雖然一桿進洞險是附約，但相關理賠金額卻遠比高爾夫球在意外傷害相關的理賠金額來得高，保戶在比較的時候也以此「貨比三家」，由上述各業者的方案來看，保戶仍有一定空間可搭配出以較小保費、放大理賠金額的方案。