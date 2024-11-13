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土銀攜手石虎協會 推動環境保育並支持友善農作

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
土地銀行攜手台灣石虎保育協會舉辦「一日石虎生活」到校推廣課程，與苗栗縣五穀國小師生合照。圖／土銀提供
土地銀行攜手台灣石虎保育協會舉辦「一日石虎生活」到校推廣課程，與苗栗縣五穀國小師生合照。圖／土銀提供

為響應永續金融及政府政策，土地銀行今年9月至11月攜手台灣石虎保育協會前往苗栗縣六所國小舉辦「一日石虎生活」到校推廣課程，以落實推動自然資源及環境保護。另同步致贈苗栗在地社福團體200包「友善米」，以兼顧社會公益之推動。

石虎協會自2020年與國產署完成簽約認養苗栗通霄之石虎熱點國有地，透過定期巡管、環境生態監測、生態導覽及保育教育，落實保護石虎理念。石虎為我國野生動物保育法所列瀕臨絕種保育類野生動物，其活動範圍多位於淺山低海拔區域，與人類活動區域重疊，國產署近年尋求相關單位協助打造石虎棲地熱點地圖及連結國有非公用邊際土地，並開放民間環保團體認養，藉此達成土地管理與環境保育目的。

土地銀行本次攜手石虎協會自今年9月底至11月中陸續於苗栗縣僑文、五穀、建國、竹南、南河、五湖等六所國小舉辦石虎保育推廣活動，帶領學子認識石虎、體驗其生存困境及思考保育行動，傳達對環境永續之重視。除了向下扎根動物保育觀念，土地銀行也送出200包自然農法耕種的「友善米」給苗栗家扶中心，讓受扶家庭吃得安心，並協同支持友善石虎耕作，凝聚力量以具體行動實踐環境保育及社會關懷熱忱。

土地銀行 石虎

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