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駁斥審查受阻傳言！新光金、台新金共同發出四大聲明
由於金管會高度重視新新併的員工權益協商，並且關注與此相關的後續送金管會審查的送審進度，對此台新金和新光金今日特別發出共同聲明強調，與工會的協商一切都在持續進行當中，四大聲明如下：
1、雙方股東臨時會通過合併案後，雙方金控即持續不斷與員工及工會進行溝通並傾聽心聲，以確保合併過程中員工權益獲得充分保障。
2、有關新光銀工會近期將選任協商代表，以利後續協商程序有其合法正當性乙事，雙方金控均充分理解並予配合。
3、本合併案均按規劃執行，以期在主管機關之指導下，順利完成合併案之最後一哩路。
4、謹此說明如上，籲請各界勿被不實報導所誤導。
據新光銀行公會方面提出的目前協商最新進度，預計選出33位代表，並盡快召開會員代表大會再決議出5至10位的協商代表，接下來就會進行正式的協商，包括新光金、台新金、新光銀工會三方已確定在11月底召開第一次正式協商會議。
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