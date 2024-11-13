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駁斥審查受阻傳言！新光金、台新金共同發出四大聲明

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台新金和新光金今日特別發出共同聲明。圖為新光金控股東臨時會日前以逾7成的贊成率通過新新併。會後經營團隊元富證券董事長陳俊宏（左起）、新光人壽副董事長洪士琪、新光金控董事長魏寶生、董事陳淮舟、新光銀行董事長賴進淵，一同出席記者會。記者林俊良／攝影
台新金和新光金今日特別發出共同聲明。圖為新光金控股東臨時會日前以逾7成的贊成率通過新新併。會後經營團隊元富證券董事長陳俊宏（左起）、新光人壽副董事長洪士琪、新光金控董事長魏寶生、董事陳淮舟、新光銀行董事長賴進淵，一同出席記者會。記者林俊良／攝影

由於金管會高度重視新新併的員工權益協商，並且關注與此相關的後續送金管會審查的送審進度，對此台新金新光金今日特別發出共同聲明強調，與工會的協商一切都在持續進行當中，四大聲明如下：

1、雙方股東臨時會通過合併案後，雙方金控即持續不斷與員工及工會進行溝通並傾聽心聲，以確保合併過程中員工權益獲得充分保障。

2、有關新光銀工會近期將選任協商代表，以利後續協商程序有其合法正當性乙事，雙方金控均充分理解並予配合。

3、本合併案均按規劃執行，以期在主管機關之指導下，順利完成合併案之最後一哩路。

4、謹此說明如上，籲請各界勿被不實報導所誤導。

據新光銀行公會方面提出的目前協商最新進度，預計選出33位代表，並盡快召開會員代表大會再決議出5至10位的協商代表，接下來就會進行正式的協商，包括新光金、台新金、新光銀工會三方已確定在11月底召開第一次正式協商會議。

台新金 新光金 金管會

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