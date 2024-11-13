「新新併」送件卡關？ 台新金、新光金發布4點聯合聲明
台新金（2887）與新光金（2888）能否順利推進合併案，受金融市場高度矚目，據了解，兩家金控力拚在明年農曆年前完成送件金管會，但如今卻因「員工安置計畫」協商會議尚未召開，因此未有共識，恐造成送件時程延後。對此，台新金控、新光金控13日發布聯合聲明稿，強調「合併案均按規劃執行，盼順利完成合併案之最後一哩路」。
台新金控、新光金控聯合聲明如下：
一、自10月9日雙方股東臨時會通過合併案後，雙方金控即持續不斷與員工及工會進行溝通並傾聽心聲，以確保合併過程中員工權益獲得充分保障。
二、有關新光銀工會近期將選任協商代表，以利後續協商程序有其合法正當性乙事，雙方金控均充分理解並予配合。
三、本合併案均按規劃執行，以期在主管機關之指導下，順利完成合併案之最後一哩路。
四、謹此說明如上，籲請各界勿被不實報導所誤導。
而新光銀行工會理事長李孟庭12日受訪時指出，新光銀工會預計將於下周一至三於全台據點舉行會員代表選舉，預計選出33位代表，選舉完成後會盡快召開會員代表大會，決議出5~10位的協商代表，之後便可正式開始協商。三方（新光金、台新金、新光銀工會）確定於11月底召開第一次正式協商會議。
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