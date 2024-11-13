快訊

天兔颱風估明發海陸警 暴風圈恐觸2地降雨熱區曝光

台北市白天比晚上多65萬人 超出人數以「這一區」最多

「新新併」送件卡關？ 台新金、新光金發布4點聯合聲明

連續15年獲肯定！富邦金控暨子公司囊括The Asset ESG四獎項

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
富邦金控再傳國際捷報！連續15年榮獲The Asset ESG Corporate Awards，落實永續經營的成果深受國際肯定。圖／富邦金控提供
富邦金控再傳國際捷報！連續15年榮獲The Asset ESG Corporate Awards，落實永續經營的成果深受國際肯定。圖／富邦金控提供

知名財經媒體《The Asset（財資雜誌）》日前舉辦The Asset ESG CorporateAwards 2024頒獎典禮，富邦金控（2881）自2010年起已連續15年獲獎，今年再度榮獲「最佳ESG企業白金獎（Platinum Award）」及「最佳多元化與包容性獎（Best Initiative inDiversity and Inclusion）」，子公司表現同樣亮眼，台北富邦銀行致力落實金融平權，獲頒「最佳社會責任獎（Best Initiative in Social Responsibility）」、富邦產險則以「Cooling the Earth to Light Up Our Future」為專案主題，榮獲「最佳環境責任獎（Best Initiative in Environmental Responsibility）」肯定。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控自2015年起全面啟動「永續經營ESG願景工程」，成果有目共睹，今年富邦金控與子公司台北富邦銀行、富邦產險均獲得《The Asset》肯定，共計獲得4個獎項，為台灣獲獎最多的金融業者，顯見富邦金控長期落實企業永續經營的理念與成果備受國際肯定。

●堅持永續經營 富邦金控持續引領台灣邁向淨零社會

永續發展已是全球顯學，國際投資人亦日益重視企業ESG （環境、社會、治理）議題，2023年國際永續準則委員會（International Sustainability Standards Board）發布國際永續資訊揭露框架準則IFRS S1、S2，提供統一的揭露標準。富邦金控身為指標性金融機構，亦逐步接軌IFRS，擴大揭露範圍與品質，今年更與主要子公司共發布九本永續及TCFD報告書，期與各利害關係人共創永續時代。

富邦金控2021年擘劃「低碳、數位、激勵、影響」四大永續策略，並於2023年底增設各項指標至2030年目標，以量化指標追蹤進展，也持續投入Run For Green TM計劃，並於2024年成立「永續俱樂部」，精選國內外永續重要趨勢議題，連結各子公司核心業務，規劃培訓課程，協助員工面對永續轉型挑戰，實踐富邦永續願景藍圖。

為持續打造多元共融的幸福友善職場，富邦金控年投入近1.5億元生、育補助，照顧近5,000名員工子女。除持續提供每胎新生兒10萬元補助外，2024年再提高6歲以下子女津貼，每年增至2.4萬元，並持續提供優於法規的有薪產假、產檢假、陪產檢及陪產假。為促進員工健康福祉，2024年首度舉辦桌球賽，由上而下推動運動風氣；另整合子公司資源，舉辦性別、長照、育兒、健康等講座，並提供免費心理、法律諮詢、多元科別的醫護臨場服務、員工家庭日活動等。

●台北富邦銀行助力高齡金融教育創造「銀」響力 獲「最佳社會責任獎」肯定

　　

為提高大眾對高齡經濟安全及金融友善之關注，台北富邦銀行與弘道老人福利基金會2023年攜手發布全台首份針對50-64歲熟齡族群的「樂齡金安心-經濟安全未來趨勢」調查報告，洞察熟齡族群經濟安全痛點，並連續三年支持「銀響力新聞獎」，透過媒體影響力增進國人對高齡議題的了解。

北富銀積極發揮金融職能，聚焦長者需求推出樂齡專櫃、客服電話樂齡專線、官網樂齡專區「三專」服務，設計金融服務易讀圖卡，幫助長輩正確理解常用金融服務的性質與作業流程，開發安養信託服務、保單活化、小額終老保險等多項樂齡專屬產品，並與弘道基金會共組經濟安全策略夥伴，簽訂安養信託合作備忘錄，提供長者便捷可靠的信託服務。為強化高齡族群金融知能，北富銀開發「富足人生」桌遊，協助長者從遊戲中學習識別詐騙手法、使用常見金融服務，並與弘道基金會合作舉辦「富足盃」桌遊大賽，推進青銀共融。未來，北富銀將持續以負責任、有溫度的產品與服務，為長者帶來安全貼心的金融體驗。

●冷卻地球 照亮未來 富邦產險致力低碳轉型榮獲「最佳環境責任獎」

富邦產險積極採取脫碳行動，運用核心職能開發各面向ESG保險商品，協助產業提升氣候風險韌性，並支持綠能產業發展，2023年富邦產險承保全台近五分之一太陽能案場、約半數陸上風電機組，並參與每一個離岸風電風場的保險計劃，更率同業之先提出「2050淨零承保」，結合商品及風險諮詢服務，攜手客戶應對低碳轉型的風險。

同時，富邦產險亦致力實現淨零碳排政策，2023年範疇一及範疇二碳排量較前一年降幅達13%。重建中的富邦產險總部大樓不僅以取得LEED、綠建築及智慧建築最高認證為目標，早在拆除工程時，即導入分類回收機制，避免拆除過程中產生的可再利用資源被任意棄置，以高達98%的拆除物轉換率，成為世界首例獲得「UL2799廢棄物零填埋」金級認證的營建拆除工程，積極以具體行動實踐富邦產險於環境保護的堅定承諾。

ESG 富邦金控 產險

延伸閱讀

邁向2050淨零排放 一銀永續生態圈講座偕企業低碳轉型

台橡法說會／今年前三季繳出好成績 2025年市場存在不確定性

正瀚生技獲利與ESG兼顧 獲頒中小企業「國家磐石獎」

勇冠台灣金融業！富邦金控連續15年榮獲肯定 富邦金控囊括四獎項

相關新聞

「新新併」送件卡關？ 台新金、新光金發布4點聯合聲明

台新金（2887）與新光金（2888）能否順利推進合併案，受金融市場高度矚目，據了解，兩家金控力拚在明年農曆年前完成送件...

奧丁丁集團攜手Visa 簡化跨境支付流程

全球領先的區塊鏈技術金融科技公司奧丁丁集團（OwlTing Group）宣布與Visa集團旗下的數位支付公司Visa達成...

單身族如何規劃保險？永達保經提出三大建議

最新的適婚人口未婚率已經超過50%，使得單身族未來的人生風險更受民眾矚目，永達保經對於單身族的保險規劃提出了三大建議，其...

公公併前分支機構先整併 莊翠雲：有必要盤點

立委郭國文13日質詢時問及公公併議題，財政部長莊翠雲強調，針對行庫布點部分的效益有必要全面盤點調整。但公公併或與其旗下子...

影／8大公股銀行明年都調薪？6家確定調3趴

立法院財政委員會上午審查貨物稅條文修正草案等案，邀請財政部長莊翠雲及泛公股銀行董事長及總經理列席備詢。八大公股銀行董總針...

保險業資產佔比連三年縮減 KPMG 報告估：今年起好轉

KPMG安侯建業13日公布的「2024臺灣保險業報告」指出，2023年隨著解封生活逐漸回至常態，疫情造成的防疫雙險理賠金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。