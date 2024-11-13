邁向2050淨零排放 一銀永續生態圈講座偕企業低碳轉型

第一金控（2892）旗下第一銀行以「永續金融，第一品牌」為核心思維，為響應國際2050淨零排放趨勢並積極發揮金融影響力，繼5月23日於臺北舉辦永續發展專題講座並廣受好評，續於11月13日在高雄邀請國內企業參與該系列講座，分享國際ESG（環境、社會、公司治理）趨勢，引導企業經營邁向世界永續潮流，藉由低碳轉型策略，掌握永續商機。

一銀表示，13日講座續邀請FCS福爾摩沙氣候智慧服務公司執行長曹榮軒擔任主講人，吸引上百位來賓共襄盛舉。

2023年國內「氣候變遷因應法」將國家溫室氣體長期減量目標訂定為2050年淨零排放，並已於2024年8月公告《碳費收費辦法》、《自主減量計畫管理辦法》及《碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標》三項子法，明訂國內於2025年開徵碳費，2026年依適用費率繳納碳費。根據碳揭露組織（CDP）調查報告，企業供應鏈產生的碳排放量遠比本身營運高，因此企業攜手供應鏈廠商合作減碳已成未來趨勢。

第一銀行為推動產業低碳轉型，提供「e起動起來ESG淨零優惠融資專案」，可運用於中心廠、各產業龍頭攜手供應鏈廠商的減碳優惠融資，亦提供中小企業依自身具體減碳計畫取得融資支持。第一銀行希冀藉由提供優惠融資支持企業低碳轉型，引導建立碳盤查機制並據以訂定減碳路徑，攜手企業共同邁向2050淨零排放目標。

第一金控於2022年獲金管會遴選為「永續金融先行者聯盟」成員，為該聯盟首家入選的公股金融機構，第一銀行於2023年國內首屆永續金融評鑑獲選為銀行業排名前20％的銀行業者，並連續6年榮獲「國家企業環保獎」最高榮耀；第一銀行近年來積極致力於推動綠色永續金融，提供如「永續績效連結授信專案」、「再生能源永續貸款」、「綠色企業優惠貸款」、「e起動起來ESG淨零優惠融資專案」等優惠融資專案，支持企業永續經營。

一銀指出，未來第一銀行將持續接軌國際，發揮正向永續影響力，持續扮演協助產業邁向2050淨零排放的金融推手，貫徹「攜手躍進，永續創新」的經營願景。