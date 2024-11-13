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凱基證券四度蟬聯幸福企業獎 打造身心富足職場獲肯定

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券四度榮獲「幸福企業大獎」肯定，由新北市副市長劉和然(左)頒獎，凱基證券人資長陳聖堯代表領獎。圖／凱基證券提供
凱基證券四度榮獲「幸福企業大獎」肯定，由新北市副市長劉和然(左)頒獎，凱基證券人資長陳聖堯代表領獎。圖／凱基證券提供

1111人力銀行年度「幸福企業大獎」揭曉，凱基證券再度榮獲「金融管顧類-幸福企業金獎」，從4,000家企業中脫穎而出，連續四年斬獲殊榮，彰顯凱基證券重視員工福利，打造身心富足、財富與職涯並進的職場環境備受肯定，成為金融專業人才心目中最嚮往的幸福企業。

凱基證券人資長陳聖堯表示，凱基積極透過多元計畫及措施提升員工福祉，以「身體健康」、「心理健康」及「財務健康」三大面向為主軸，除提供優於法規的健檢制度與給假標準，更額外提供生日假、健檢假與志工假三種假別，提醒同仁專注工作之餘，更需重視身心平衡。公司亦推廣員工協助方案（EAP），提供同仁心理諮詢及法律諮詢服務，並透過員工持股信託計畫，培養同仁定期儲蓄、參與投資的習慣，並提供凱基金控One KGI的全方位金融服務，藉此增進同仁的財務保障。

身為幸福企業領導者，落實「永續發展」亦是凱基證券的重要關鍵，從員工餐廳推動綠色飲食，使用有機友善環境的食材，重視員工健康之餘，更提高員工參與度與節能減碳意識。而在人才永續的行動上，凱基證券深知人才是企業的根基，除持續推動儲備幹部計畫「YOUth LEADership （YouLead）」，也看準數位發展趨勢，投入數位發展部辦理的「數位青年T大使推動計畫」，提前布局數位青年人才。

在同仁的職涯發展上，凱基證券提供多元且便捷的學習資源，協助同仁各項職能發展，亦具備完善的升遷制度，鼓勵人才於集團內流動，真正達到人才的永續發展，今年更首度榮獲臺北市「中高齡者暨高齡者」友善企業認證，創造多元包容與平等的青銀共融友善文化。凱基證券未來將持續全方位照護員工的精神，打造共榮友善的幸福職場，實現企業的永續價值。

中高齡 凱基證 職場 職涯

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