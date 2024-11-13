奧丁丁集團攜手Visa 簡化跨境支付流程

全球領先的區塊鏈技術金融科技公司奧丁丁集團（OwlTing Group）宣布與Visa集團旗下的數位支付公司Visa達成全球協議，將導入Visa Direct解決方案，為企業及個人客戶提供即時跨境支付服務，透過此項協議，奧丁丁集團將有機會觸及Visa全球支付網絡超過85億個支付端點。

奧丁丁說明，藉由Visa Direct，奧丁丁集團的美國用戶將可透過其Web2和Web3 混合支付解決方案── 奧丁丁支付實現無縫跨境轉帳。奧丁丁集團計劃分兩階段與Visa Direct解決方案進行整合，首先預計在今年底前完成整合Visa Direct Account，並於明年第一季前完成整合Visa Direct Card。透過該合作，無論是需要支付海外商業夥伴款項的企業用戶，或是想要匯款給海外留學子女的個人用戶，皆可使用 OwlPay® （奧丁丁支付）作為即時跨境轉帳解決方案。

奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示，在完成整合後，OwlPay®將可支援超過160種幣別、橫跨全球超過190個地區的支付服務。

雙方在完成第一階段整合後，OwlPay® 將可透過 Visa Direct Account 解決方案，滿足客戶跨境企業付款和點對點（P2P）轉帳等多元需求。在美國的廣大用戶將可透過 OwlPay® 從其銀行帳戶，匯款至美洲、歐洲和亞洲等 26 個主要地區。

而在第二階段整合後，OwlPay® 將透過 Visa Direct Card 解決方案擴大服務範圍，讓用戶能使用信用卡進行跨境交易，交易最快可在數秒內完成。此整合將使美國 OwlPay® 用戶更輕鬆地將資金直接轉入全球更多地區的指定銀行帳戶、金融卡和電子錢包。

王俊凱強調，透過Web3 支付解決方案，奧丁丁將能協助企業降低成本、提升效率，而針對美國與巴西、秘魯和墨西哥等高需求市場，由於當地個人用戶多偏好使用數位方式進行跨境匯款，也將能有效解決這些市場間的跨境支付痛點。