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單身族如何規劃保險？永達保經提出三大建議

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
單身族如何規劃保險？永達保經提出三大建議。圖/永達保經提供
單身族如何規劃保險？永達保經提出三大建議。圖/永達保經提供

最新的適婚人口未婚率已經超過50%，使得單身族未來的人生風險更受民眾矚目，永達保經對於單身族的保險規劃提出了三大建議，其中包含九種保險，在人生的不同階段投保，至少40歲後更要好好的規劃保險來保障退休生活。

台灣未婚率逐年上升，生活方式、經濟壓力、職業規劃、或對婚姻態度的改變等原因，愈來愈多人選擇不婚或保持單身，根據行政院性別統計資料庫數據，2023年台灣25歲至44歲適婚人口的未婚率高達51%，對比上世紀80年代，當時台灣適婚人口的未婚率僅14.4%，這個數字差距驗證超單身世代的來臨，也預警未來單身長者的人口將進入大爆炸時代。

永達保經指出，單身族應優先檢視老後的醫療保障及退休金的規劃，確保活著的時候能用在自己身上，善用保險機制，將規劃重點放在生前，尤其鑑於醫療科技進步、平均壽命延長，可以考慮以終身型醫療險搭配實支實付醫療險，因應未來高額的自費醫療費用，轉嫁老年醫療風險。

其次，永達保經建議將意外險、失能險、長照險納入保險配置，因應老年後可能發生的跌倒骨折、長期臥床等風險，藉此轉嫁照護費用。永達保經進而說明，市面也有保險公司推出「類長照」複合式保單，將終身壽險、意外失能、特定傷病引起的長照需求納入保障範圍，讓老後醫療規劃更有保障。此外，也可視個人需求及預算搭配重大疾病險、癌症險等，來轉嫁重症的高額開銷，保障老年財務安全。

第三，永達保經認為，針對個人退休規劃，擁有源源不絕的現金流是最重要的，因此建議以利變型增額壽險搭配保單轉年金機制。利變型增額壽險在投保當下，即享有壽險保障，還可享有時間複利效果累積的保單現金價值；而部分保單的「轉年金」機制，還能確保享有穩定且與生命等長的現金流。

永達保經也提醒，大齡單身族的人生風險，應優先考量生前的保障規劃，其次才是身後的安排，特別是單身族家庭負擔或許比較輕，卻也代表家庭支持網絡的單薄，尤其40歲以上的大齡單身族，距離退休只剩約20年時間，提早佈局顯得尤為重要，包括短期的健康風險管理以及長期的退休和養老計畫，永達保經建議在這段退休準備的衝刺期積極規劃財務與生活安排，為自己構築更有保障的老年生活。

除了上述醫療、意外、長期照護、退休規劃等面向的保障規劃之外，永達保經也提醒大齡單身族，要納入「雙豁免保費」的機制，確保規劃能如期到位，並考量老後失智、失能等風險，善用「保險金給付信託」、「安養信託」及「意定監護」的結合，優先解決單身族在老年退休時錢的問題，提前在自己身體健康、意識清楚時指定監護人，未來風險發生時，及時在法律上代表自己安排錢的使用及照護的安排，達到心安、財安、人安，讓保險在自己人生中擔起守護者的角色，在風險發生時，成為自己或家庭一股絕處逢生的新生力量。

保險金 退休規劃

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