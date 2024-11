勇冠台灣金融業！富邦金控連續15年榮獲肯定 富邦金控囊括四獎項

知名財經媒體《The Asset(財資雜誌)》日前舉辦The Asset ESG Corporate Awards 2024頒獎典禮,富邦金控自2010年起已連續15年獲獎,今年再度榮獲「最佳ESG企業白金獎(Platinum Award)」及「最佳多元化與包容性獎(Best Initiative in Diversity and Inclusion)」,子公司表現同樣亮眼,台北富邦銀行致力落實金融平權,獲頒「最佳社會責任獎(Best Initiative in Social Responsibility)」、富邦產險則以「Cooling the Earth to Light Up Our Future」為專案主題,榮獲「最佳環境責任獎(Best Initiative in Environmental Responsibility)」肯定。

富邦金控董事長蔡明興表示,富邦金控自2015年起全面啟動「永續經營ESG願景工程」,成果有目共睹,今年富邦金控與子公司台北富邦銀行、富邦產險均獲得《The Asset》肯定,共計獲得4個獎項,為台灣獲獎最多的金融業者,顯見富邦金控長期落實企業永續經營的理念與成果備受國際肯定。

堅持永續經營 富邦金控持續引領台灣邁向淨零社會

永續發展已是全球顯學,國際投資人亦日益重視企業ESG (環境、社會、治理)議題,2023年國際永續準則委員會(International Sustainability Standards Board)發佈國際永續資訊揭露框架準則IFRS S1、S2,提供統一的揭露標準。富邦金控身為指標性金融機構,亦逐步接軌IFRS,擴大揭露範圍與品質,今年更與主要子公司共發佈9本永續及TCFD報告書,期與各利害關係人共創永續時代。

富邦金控2021年擘劃「低碳、數位、激勵、影響」四大永續策略,並於2023年底增設各項指標至2030年目標,以量化指標追蹤進展,也持續投入Run For GreenTM計劃,並於2024年成立「永續聚樂部」,精選國內外永續重要趨勢議題,連結各子公司核心業務,規劃培訓課程,協助員工面對永續轉型挑戰,實踐富邦永續願景藍圖。

為持續打造多元共融的幸福友善職場,富邦金控年投入近1.5億元生、育補助,照顧近5,000名員工子女。除持續提供每胎新生兒10萬元補助外,2024年再提高6歲以下子女津貼,每年增至2.4萬元,並持續提供優於法規的有薪產假、產檢假、陪產檢及陪產假。為促進員工健康福祉,2024年首度舉辦桌球賽,由上而下推動運動風氣;另整合子公司資源,舉辦性別、長照、育兒、健康等講座,並提供免費心理、法律諮詢、多元科別的醫護臨場服務、員工家庭日活動等。

台北富邦銀行助力高齡金融教育創造「銀」響力 獲「最佳社會責任獎」肯定

為提高大眾對高齡經濟安全及金融友善之關注,台北富邦銀行與弘道老人福利基金會2023年攜手發佈全台首份針對50-64歲熟齡族群的「樂齡金安心-經濟安全未來趨勢」調查報告,洞察熟齡族群經濟安全痛點,並連續三年支持「銀響力新聞獎」,透過媒體影響力增進國人對高齡議題的了解。

北富銀積極發揮金融職能,聚焦長者需求推出樂齡專櫃、客服電話樂齡專線、官網樂齡專區「三專」服務,設計金融服務易讀圖卡,幫助長輩正確理解常用金融服務的性質與作業流程,開發安養信託服務、保單活化、小額終老保險等多項樂齡專屬產品,並與弘道基金會共組經濟安全策略夥伴,簽訂安養信託合作備忘錄,提供長者便捷可靠的信託服務。為強化高齡族群金融知能,北富銀開發「富足人生」桌遊,協助長者從遊戲中學習識別詐騙手法、使用常見金融服務,並與弘道基金會合作舉辦「富足盃」桌遊大賽,推進青銀共融。未來,北富銀將持續以負責任、有溫度的產品與服務,為長者帶來安全貼心的金融體驗。

冷卻地球 照亮未來 富邦產險致力低碳轉型榮獲「最佳環境責任獎」

富邦產險積極採取脫碳行動,運用核心職能開發各面向ESG保險商品,協助產業提升氣候風險韌性,並支持綠能產業發展,2023年富邦產險承保全台近五分之一太陽能案場、約半數陸上風電機組,並參與每一個離岸風電風場的保險計劃,更率同業之先提出「2050淨零承保」,結合商品及風險諮詢服務,攜手客戶應對低碳轉型的風險。

同時,富邦產險亦致力實現淨零碳排政策,2023年範疇一及範疇二碳排量較前一年降幅達13%。重建中的富邦產險總部大樓不僅以取得LEED、綠建築及智慧建築最高認證為目標,早在拆除工程時,即導入分類回收機制,避免拆除過程中產生的可再利用資源被任意棄置,以高達98%的拆除物轉換率,成為世界首例獲得「UL2799廢棄物零填埋」金級認證的營建拆除工程,積極以具體行動實踐富邦產險於環境保護的堅定承諾。