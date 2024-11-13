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上海商銀開民營第一槍 跟進公股銀暫停社群平台廣告

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

九大公股銀行日前全面暫停在非實名制平台投放廣告，也停止贊助非實名制登錄的社群網站、網紅等從事任何廣告與業務宣導活動。民營上海商銀13日宣布即日起，暫停於非實名制社群網站平台刊登付費廣告。

網路交易日益蓬勃，銀行匯款不像過去須臨櫃填寫匯款資料，只要透過手機或電腦即可快速將款項匯出。近年網路詐騙手法不斷翻新，為避免詐騙集團透過不實網路平台，以販售金融商品名義，刊登一頁式廣告或設立投資社團與群組，誘騙民眾點選加入後進行交易，增加消費者的風險及財產損失。上海商銀宣布跟進金融業打詐行動，即日起至明年底，暫停所有在非實名制登錄之社群網站、平台、帳號投放任何付費廣告之行銷活動。針對這些非實名制登錄的社群媒體，如：Face Book、Youtube、Instagram、LINE，原有的官方帳號仍持續經營，但皆不再付費進行推播。

上海商銀強調秉持「溫心、輕鬆、尊重」的服務理念，響應政府及主管機關政策，除積極防止詐騙外也針對高齡長者提供友善服務，高齡長者一直是詐騙集團主要的目標，目前上海商銀所有分行均已加入衛福部推動的「失智友善組織」，主動關心臨櫃長者匯款的情形，並有將近1,500位的行員具備「失智友善天使」資格，對有高齡失智症傾向的客戶或家屬提供適切之關懷協助與服務，同時設立『樂齡友善專區』，保護長輩避免受這些惡意詐騙的侵害，落實對高齡客戶金融消費者權益的保護，保障客戶財產。

上海商銀 廣告 詐騙集團

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