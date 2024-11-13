影／8大公股銀行明年都調薪？6家確定調3趴

立法院財政委員會上午審查貨物稅條文修正草案等案，邀請財政部長莊翠雲及泛公股銀行董事長及總經理列席備詢。八大公股銀行董總針對明年是否調薪，包括兆豐、台銀等都表示會調薪3趴以上。

國民黨立委賴士葆在委員會中問今年泛公股銀行有大賺錢的舉手？只見上台的董座全都舉手；賴士葆再問，有加薪機會的舉手？有6人舉手；賴士葆接著問，加薪4趴以上？沒人舉手；加薪3趴？只有6家銀行董座舉手。

賴士葆打趣說，銀行都大賺錢卻才調薪3趴，會不會太苛？賴士葆要求最賺錢的兆豐金控董事長董瑞斌說明為何只加3趴。董瑞斌解釋公務人員加3趴，我們就加3趴。賴士葆再問董瑞斌，你的薪水為什麼不比照台銀？兆豐的薪水是台銀的3倍。董瑞斌不否認，但忙著解釋：我們不只有加3趴而已，我們每一年的晉級自然的加薪，總共加起來大概有5%。