保險業資產佔比連三年縮減 KPMG 報告估：今年起好轉

KPMG安侯建業13日公布的「2024臺灣保險業報告」指出，2023年隨著解封生活逐漸回至常態，疫情造成的防疫雙險理賠金額明顯下降，且國際主要央行緩步暫停升息，全球投資市場好轉，進入2024年後，經濟和投資市場主要朝正面發展，環境對保險業營運相對有利。

報告引用金管會統計顯示，今年前8個月保險業稅前獲利已達三千億元，明顯超過2023全年，同時保費收入呈現反彈回升的溫和增長趨勢。

保險業占金融機構資產的比率縮減，報告分析，根據保發中心統計顯示，保險業2023年資產由34.08兆元再度擴大至35.38兆元，成長幅度為3.8%，不過，去年國內金融機構資產由99.72兆元增長5.2%至104.91兆元，成長幅度持續高於保險業，致使保險業占金融機構資產的比率由34.17%下滑至33.72%，連續第三年縮減。

報告指出，2023年保險業整體保費收入雖處於下滑，但縮減幅度已較2022年明顯緩和，其中，壽險業保費收入負成長情況較大幅度的減緩，促使整體保費收入下滑情況得以趨緩，而產險業保費收入則延續成長走勢，同時漲幅來到雙位數，為緩解保費收入下滑帶來一定貢獻。

報告認為，去年國內保險業保費收入約為2.43兆元，較2022年負成長4.8%，不過2022年保費收入的減幅達19.6%，因此2023年保費收入減少情況已明顯緩和許多，預期2024年將正向成長。

KPMG安侯建業金融服務產業主持會計師李逢暉表示，對國內保險業者而言，與國際制度接軌則是一項重中之重的挑戰課題，為給予業者充裕時間準備，金管會早已明確表示2026年將進行國際財務報導準則第17號(IFRS 17)及新一代清償制度的接軌，讓國內外投資人更了解實際狀態，並強化財務體質及承擔各種風險之能力。

展望2025年，李逢暉說，主計處和央行預期經濟有望維持溫和增長，應可繼續提供保險業有利的營運環境，若保險公司的保單銷售動能保持穩健，保費收入延續2024年前三季增長趨勢的可能性應該不低，同時美國已於2024下半年開啟降息，市場環境往寬鬆發展，對持有不少固定收益投資部位的保險公司來說偏向有利。如此之下，保險業的營運獲利應有望維持良好水平。

李逢暉提醒，2025年是保險業國際制度接軌的前夕，各業者勢必整裝嚴陣以待，而在政府盡力推出過渡措施提供協助之下，應可幫助保險公司順利接軌並將相關影響降至最低。