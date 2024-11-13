網路廣告實名制明年1月1日逐步啟動 立委：應全面上路

數發部長黃彥男今（13）日赴立法院備詢時指出，網路廣告實名制明年1月1日上路，不過，初期僅先適用高風險廣告客戶；立委質詢時抨擊，立法院今年已快速通過數位簽章法，就應該讓網路廣告實名制全面上路，如果沒有辦法執行，怎麼承諾國人打詐。

網路詐騙不斷，各界都希望網路廣告實名制可以趕快上路。民進黨立委何欣純今日質詢時指出，九大公股銀行已經表態，未來，對於沒有使用實名制的數位平台，將不會再下任何廣告，也不會再邀請網紅代言各項業務，希望藉此打擊詐騙亂象，而在九大公股銀行做出表態之後，其他民間銀行，甚至投信、投顧也將跟進。

何欣純表示，公股銀行行動立意良好，但有兩個問題仍須關注。首先，打詐雖然是首要工作，但在打詐的同時，如何讓數位行銷產業健康正常發展，這個也很重要，不要因為打詐，就發生破窗效應，影響台灣數位行銷產業發展。

何欣純引用調查數據指出，全球網紅經濟產業產值大約是6500億元，甚至2026年可能還會再超越，但反觀台灣，台灣數位平台跟相關類型廣告在2022年有很好的成績，2023年稍微衰退，2024年雖然沒有相關數據，但如果民間企業開始撤廣告，破窗效應會不會讓2024年台灣數位行銷產業經濟更衰退，這值得觀察。

其次，廣告實名制要上路，現在也已經預告子法規，目前暫定11月底會核定公告。但何欣純提出質疑，四大社群平台對於這項法規到底會不會跟進，相關設備、硬體、介面系統建置是否完善，如何才能確定社群平台真的有做到實名制。

數發部數產署代理署長林俊秀指出，數位簽章已經可以做到實名制，社群平台也承諾，會從明年1月1日開始啟動網路廣告實名制，首先會先從高風險廣告客戶開始，之後再逐漸導入。

何欣純要求數發部必須要掌握社群平台系統調整狀態，尤其，「如果平台承諾你明年1月1日上路，就要做完整的，要許諾政府、國人一步一步做到，不能只有高風險用戶，而且，是由誰來認定高風險用戶，如果是平台認定，也不是政府認定，我們怎麼掌握？何時才能全面性做到？你不能一直只說如期上路。」

黃彥男表示，未來，FIDO數位身分驗證系統會全面導入，以落實廣告實名制，「技術面不是問題，導入的速度才是問題。」除了FIDO之外，未來也可用自然人憑證、電信商Mobile ID等方式落實實名制。

民進黨立委蔡其昌質詢時也表示，「難道沒有更積極、作為的作法嗎？兆豐銀行就會不給廣告，這就是一個方法。」希望數發部也可以積極發想打詐方法跟手段，一起來解決詐騙問題。